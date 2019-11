Eines Abends in der englischen Hauptstadt

In ihrer Stimme steckt eine einzigartige Emotionalität und Hingabe. Selbst in dunkelsten Stunden sorgt sie mit ihrer Präsenz für vereinzelte Sonnenstrahlen, wie zuletzt auf "Lost Souls". Und speziell in Kombination mit diesem mystischen Schleier und den klassischen Instrumenten gelangen ihre Lieder direkt ins Ohr und schließlich dann ins Herz. Leider kam ich bisher noch nicht in den wahrhaftigen Genuss ihrer Live-Darbietungen, sodass eine Veröffentlichung wie "Live At The Royal Albert Hall" eben herhalten muss, um meinen Durst zu stillen. Ladies and gentlemen, die Rede ist von LOREENA MCKENNITT.



Anfang des Jahres wurde Europa ausgiebig besucht und viele Fans versammelten sich auch Mitte März in London, um sich von der Kanadierin und ihrer Gesangskunst berieseln zu lassen. Und speziell mit der Aura einer Royal Albert Hall muss es ein einzigartiger Abend gewesen sein. Auf zwei CDs mit jeweils zehn Stücken wurde der 13. März nun für die Nachwelt festgehalten. Und was soll ich sagen? Jetzt bereue ich es erst recht, die Gelegenheit nicht beim Schopfe gepackt zu haben.



Der Sound ist glasklar, die Stimmung famos, das Konzert an sich besonders. Natürlich steht mit insgesamt sechs Live-Darbietungen das noch aktuelle "Lost Souls" im Vordergrund und hier gefallen im Speziellen 'A Hundred Wishes', 'Ages Past, Ages Hence' und 'Ballad Of The Foxhunter', gehörten sie auch schon Mitte 2018 zu den Highlights auf LOREENAs neuestem Album. Und live kommen die Neuankömmlinge in ihrem Song-Universum in Verbindung mit den Evergreens aus ihrer Feder wie 'The Bonny Swans', 'The Lady Of Shalott' und 'The Old Ways' äußerst gut zur Geltung.



Frau MCKENNITT selbst ist, wie auch der Rest ihrer Band, bei bester Verfassung, ihre Stimmgewalt spricht Bände. Und dank Cello, Violine, Perkussion, Bouzouki, Klarinetten, Flöten, Akkordeon, Harfe und Klavier nimmt LOREENAs Mix aus keltischen und orientalischen Klängen auch Züge an, die vor Authentizität und Ausstrahlung nicht besser hätte in Szene gesetzt werden können.



Ihre Weltmusik ist einfach einzigartig und stets Garant für Gänsehaut. Also lehnt euch zurück, schließt die Augen und genießt dieses akustische Highlight, denn "Live at The Royal Albert Hall" hält, was der Name LOREENA MCKENNITT im Vorfeld versprochen hat.