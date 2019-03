Triggert nicht so richtig.

MEADOW SAFFRON ist eine Rockband aus Siegen, zu der es schon zwei Reviews hier gibt. Bei "" (2009) scheint die Band eher experimentell unterwegs gewesen zu sein, unser Cheffe fand es zwar gut, ist aber dann doch nicht in jeden Song eingedrungen. "" (2016) machte dann schon einen Schwenk in Richtung Alternative Rock, den Björn aber auch nicht über die volle Distanz gutheißen wollte."Monadic Parade" ist nun bei mir gelandet und irgendwie geht es mir ähnlich wie meinen Vorgängern. Mittlerweile ist die Band bei recht kompaktem Rock mit leicht melancholischer Alterna-/Indie-Schlagseite gelandet, klingt im Prinzip ganz gut, aber insgesamt ziemlich unscheinbar. Dabei basiert das Album auf einem fiktiven textlichen Konzept, demgemäß alle Lebewesen ohne Kontakt zur Außenwelt leben. Ohne Textblatt kann ich aber nichts weiteres dazu sagen und um da tiefer einzusteigen, ist die Mucke nicht spannend genug.Ehrlich gesagt, irgendwie klingen alle Nummer ziemlich ähnlich. Manchmal schält sich zwar wie bei 'No Spy' mit der Zeit doch noch ein kleiner Ohrwurm heraus, aber für mich sind es zu wenig Triggerpunkte für eine weitergehende Betrachtung.