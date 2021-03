To The End

Lässt keine Wünsche offen

Schon die ersten drei Alben MEMORIAMs sorgten für Freudenfeste, schließlich haben die vier Briten das Kunststück geschafft, sämtliche Stärken BENEDICTIONs mit dieser absoluten BOLT THROWER-Macht zu verbinden und dem Prozedere einen absoluten zeitgemäßen, wuchtigen Touch zu verleihen. Allein das 2019er Trommelfeuer "Requiem For The Mankind" war ein Statement vor Gevatter Tod persönlich, denn trotz der unverschämt großen Fußstapfen der einstigen Hauptbands, etablierte sich MEMORIAM spätestens damit zu einer eigenständigen Kampfmaschine, die alles niederwalzt, was bei drei nicht auf den Bäumen ist.

Nun steht mit "To The End" das nunmehr vierte und vielleicht sogar beste, aber definitiv abwechslungsreichste Bollwerk dieser Truppe in den Startlöchern und verspricht ein heißer Treppchen-Anwärter im Todesbleisektor zu werden. Denn an Vehemenz fehlt es dem dreiviertelstündigen Ungetüm nun wahrlich nicht. Doch "To The End" hat noch so viel mehr zu bieten.

Denn trotz aller Härte rollt die beginnende Panzerbataillon recht harmonisch und mit sich und der Welt im Reinen über uns: der Bilderbuch-Opener 'Onwards Into Battle' und 'No Effect' sorgen für einen Auftakt nach Maß, nach dem sich nicht nur alle BOLT THROWER-Nostalgiker, sondern auch BENEDICTION- und ASPHYX-Fans die Finger lecken werden. Doch anstatt sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen, knüppelt MEMORIAM absolut überzeugend auch über den gewohnten Tellerrand hinaus: 'Failure To Comply' und 'Mass Psychosis' haben einen herrlichen 90er-Jahre-Industrial-Einschlag, wohingegen sich das zähflüssige 'Each Step (One Closer To The Grave)' wie pechschwarzer Teer über die Ohrmuschel legt. Mit dem superben Titeltrack, dem Vorzeige-Rausschmeißer 'As My Heart Grows Cold' sowie dem 'This War Is Won'-Ausrufezeichen schießen die Mannen Willetts und Co. komplett den Vogel ab und schrauben das Hörvergnügen der vierten MEMORIAM-Abrissbirne nur noch weiter nach oben. Das ist schlicht und ergreifend geiler Death Metal.

Das Genre des Todessüppchens erlebt, zumindest scheint es so, derzeit ein richtiges Hoch, denn mit "Necroceros", "Scriptures" sowie auch der aktuellen NAPALM DEATH-Scheibe standen schon richtige bockstarke Scheiben auf der Speisekarte und auch die kommende CANNIBAL CORPSE-Platte scheint wieder ein Leckerbissen zu werden. Und mit "To The End" leisten die MEMORIAM-Jungs ihren hochklassigen Beitrag zur These: Der Death Metal lebt! Dank eines pupstrockenen Sound, einer ungemein abgeklärten aber dennoch spielfreudigen Mannschaft und einem ausgeklügelten Sinn für gute Songs konnte die Scheibe auch nur dieser Volltreffer werden, die sie nun auch wurde. Heidewitzka!