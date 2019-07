Feinster 80s Heavy Metal aus Kanada.

Trotz der Tatsache, dass die Kanadier schon 2016 auf dem KEEP IT TRUE Festival aufspielten und dort laut eigener Aussage zumindest meinen Kollegen Raphael Päbst als Fan gewannen, bewegt sich METALIAN ansonsten nach wie vor im tiefsten metallischen Untergrund, sodass auch das 2017 erschienene zweite Album "Midnight Rider" der klassischen Schwermetaller aus Montreal nur wenig Beachtung in unserer Redaktion fand.

Der über dreiminütige instrumentale und sehr gelungene Opener macht dem Ersthörer bereits klar, was hier aufgetischt wird: klassischer Heavy Metal in allerfeinster 80er-Jahre-Manier. 'The Sirens Wail' tönt dann auch sofort reichlich halfordesk aus meinen Lautsprechern und es wundert mich angesichts dieses tollen Songs auch nicht, dass Sänger und Gitarrist Ian Wilson selbst seine Band mit den Worten verkauft: "Wenn du JUDAS PRIEST magst, magst du auch METALIAN." Das trifft bei mir wohl zu. Vier Titel lang macht "Vortex" dann nicht viel verkehrt, indem es mit guter Geschwindigkeit durch die schon so oft bestrittenen Straßen des Heavy Metal reitet und dabei mal mehr nach SAXON und mal mehr nach ACCEPT klingt. Und bevor dann gar so etwas wie Langeweile aufkommen könnte, werden schnell die beiden letzten und die beiden besten Titel des Albums hinterhergeschoben. 'Broke Down' erinnert dabei leicht an die nicht ganz so rauen und speedigen Klänge der fantastischen Iren THIN LIZZY in ihren besten letzten Jahren und 'No Home' ist mein kleines Highlight der Platte ganz zum Schluss.

31 Minuten sind zügig rum, CD vorbei. Egal, nochmal von vorne, geiles Album! METALIAN erfinden den Heavy Metal zwar nicht neu, aber das will ja auch niemand.