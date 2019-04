Mehr Metal geht nicht!

Wie schwierig man es damals in der DDR als Heavy-Metal-Band gehabt haben muss, zeigt die Tatsache, dass es für die Herren von METALL, deren Gründung auf das Jahr 1982 zurück geht, nur zu einzelnen Songbeiträgen für das Radio und der Beteiligung auf einer Split LP bereits unter dem Namen HEADLESS gereicht hat, bevor dann ziemlich kurz nach dem Mauerfall Schluss war. 2013 hatte Bassist Sven Rappoldt, der Besitzer des legendären Halford Metal Clubs in Berlin, als einzig verbliebenes Gründungsmitglied die Truppe wieder ins Leben gerufen. Mit dem 2017 erschienenen "Metal Head" feierte man dann quasi ein spätes Albumdebüt, um jetzt zwei Jahre später mit "Metal Fire" bereits den Nachfolger zu präsentieren.

Und wie sowohl Bandname als auch Albumtitel vermuten lassen, gibt es wieder reichlich Stoff für den Metal-hungrigen Headbanger in Form von reinrassigem Heavy Metal. Nach kurzem symphonischen Intro wird der metallische Reigen mit dem knackigen 'Metal Maniac' stilecht eröffnet - die Nackenmuskulatur freut sich. 'Make It Real' geht im Anschluss als reinrassige Thrash Nummer durch. Auch nicht übel. Das leicht schleppende 'Master Key' besticht wiederum durch messerscharfes Riffing. Und das siebenminütigen 'Stay For A Night To Pray', welches einen gewissen HAMMERFALL-Einschlag besitzt, ist mein persönlicher Favorit einer Metalscheibe, die vor Abwechslung nur so strotzt.

Ja, "Metal Fire" ist ein äußerst facettenreiches Zweitwerk geworden. Da passt es dann auch, dass mit 'Metal For You' und 'Easy Rider' zwei Stücke aus den Anfangstagen entstaubt und neu eingespielt wurden. Letzteres gibt es sogar zweimal, indem man einfach mal eine in deutsch eingesungene Version dazu gepackt. Der Text hat was!

Manche mögen den exzessiven Gebrauch des Begriffs "Metal" kritisieren und in dieser Masse als klischeehaft bezeichnen - und vielleicht haben sie sogar recht? Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass METALL mit "Metal Fire" ein ziemlich authentisches Stück Heavy Metal gelungen ist, das man als ordentlicher Metalfan am besten laut hört!