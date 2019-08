Mit Beharrlichkeit zum Erfolg?

Für die aus Gärtringen, einer Gemeinde im Landkreis Böblingen in Baden Württemberg, stammende Truppe ist es der nächste Versuch, ihren Bekanntheitsgrad weiter zu erhöhen. Seit zwölf Jahren musizieren die sieben Musikanten im Fahrwasser von Bands wie SCHANDMAUL oder IN EXTREMO, aber ohne richtig durchschlagenden Erfolg. In heimatlichen Regionen konnte man sich in den Jahren zwar eine beachtliche Fanbase erspielen, aber darüber hinaus dürfte der Name wohl nur absoluten Szenekennern ein Begriff sein. Auch mir war der Name METUSA bisher kein Begriffe, was allerdings nichts mit fehlender musikalischer Qualität zu tun hat, wie das neuste Werk beweist.



"Volltreffer" ist beileibe kein schlechtes Album und bietet im Prinzip alles, was Genrefans ansprechen sollte. Das einzige was fehlt, ist so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal. Denn es gibt in diesem Sektor mehr Bands, die auf ähnlich ansprechendem Niveau musizieren. Punkten können die sieben Schwaben bei mir mit durchaus interessanten Texten, die sowohl spaßige als auch sozialkritische Themen behandeln. So ist 'Backpfeifen' eine Abrechnung mit Fernsehformaten wie DSDS oder Der Bachelor und 'Revolver und Gebläse' beschäftigt sich mit der aktuellen Situation in Deutschland.



Ich würde es METUSA echt von Herzen gönnen, dass sich die Beharrlichkeit, am eigenen Erfolg zu arbeiten, endlich auszahlt. Denn es gibt da draußen genug schlechtere Kapellen, die weitaus populärer sind.