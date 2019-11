Das AOR/Melodic-Rock-Comeback des Jahres!

Michael Bormann war nicht nur Gründungsmitglied von JADED HEART, sondern hatte in den Jahren zwischen 1990 und 2004 mit seiner außergewöhnlichen Stimme und seiner besonderen songwriterischen Fähigkeiten einen nicht unerheblichen Anteil am damaligen Erfolg der Truppe. 1992 veröffentlichte der langhaarige Sangesbarde mit "Born Into Darkness" ganz nebenher noch mit der Stuttgarter Heavy-Rock-Formation LETTER X nicht mehr und nicht weniger als ein absolut unterbewertes Meisterwerk im melodischen Metal-Sektor und lieh außerdem BLOODBOUNDs 2007 erschienenes Album "Book Of The Dead", welches meiner Meinung nach die beste Scheibe der Schweden ist, seine großartige Stimme. Er war nach seinem damaligen Ausstieg eigentlich auch nie wirklich weg aus der Szene, sondern veröffentlichte während der letzten Jahre tolle Soloalben oder war als Gastsänger auf einigen namhaften Produktionen zu hören.

2017 entschloss sich "The Voice" Michael Bormann, endlich dem Bitten seiner vielen Fans nachzukommen und absolvierte unter dem Namen MICHAEL BORMANNS JADED HARD einige gefeierte Liveauftritte, bestehend aus einem bunten Best-Of-Programm seiner damals vierzehnjährigen Karriere und ließ die früheren Zeiten wieder aufleben. Ich selbst hatte das große Glück, die Band im April diesen Jahres beim "Rock und Lok"-Festival in Markt Wald livehaftig erleben zu dürfen. Was soll ich sagen, es fühlte sich so verdammt gut an, tatsächlich so, als wäre die Zeit tatsächlich einfach stehen geblieben. Eine Band, die so tight wie ein Schweizer Uhrwerk aufspielte, Songs die eigentlich in die ganz großen Stadien gehören und ein Frontmann in bestechender Verfassung, Magie pur. Aufgrund der teilweise euphorisierenden Publikumsreaktionen entschloss sich Michael, gar einen Schritt weiterzugehen und komponierte etwas über 20 Songs im Stile alter JADED HEART, wovon die zwölf besten nun ihren Weg auf "Feels Like Yesterday" fanden.

Lange Rede, kurzer Sinn: "Feels Like Yesterday" wartet mit einem eindrucksvollen Artwork auf und steht seinen sechs zum Teil hochklassigen Vorgängern mit Bormann am Mikro in rein gar nichts nach, sondern begegnet ihnen mindestens auf Augenhöhe - oder übertrumpft diese stellenweise sogar. Geboten wird ein fulminantes AOR-/Melodic-Rock-Feuerwerk der Sonderklasse. Schwachpunkte oder Ausfälle sucht man auf dieser wuchtig produzierten Scheibe übrigens völlig vergebens. Egal ob flott nach vorne rockend ('Feel Like I'm Living'), akustisch ('Bring Me Higher Love') oder balladesk ('We'd Still Make It'), hier wird dem Fan-Herz genau das geboten, wonach es verlangt. Michaels leicht bluesige, raue Stimme verfügt noch immer über dieses gewisse Etwas und sorgt für jede Menge Gänsehaut-Momente. Für mich ist MICHAEL BORMANNS JADED HARD nicht nur unumstritten das Comeback des Jahres, sondern "Feels Like Yesterday" ist zugleich die beste AOR-/Melodic-Rock-Platte 2019. Herzlich willkommen zurück, Michael!