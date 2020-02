Bella Italia!

Am 11. Februar 1954 kam Michael Wood Thompson in New York auf die Welt und sollte in den kommenden 66 Jahren eine fast beispiellose Karriere als Gitarrist und Songwriter auf die Beine stellen. Sein Können an der Klampfe veredelte schon Werke von CHER, NEIL DIAMOND, MADONNA, TONY BRAXTON, aber auch für diese Seite etwas relevantere Künstler wie PHIL COLLINS oder MEAT LOAF.

Doch auch mit seiner MICHAEL THOMPSON BAND macht er seit über 30 Jahren von sich reden, brachte erst im vergangenen Jahr mit "Love & Beyond" ein Album voller wunderbarer Melodien, Ohrwürmer in Hülle und Fülle und äußerst viel Hingabe heraus. Am 28. April des Jahres 2018 zog es Thompson schließlich in den ausverkauften und auf den Musiker sehnsüchtig wartenden Live Music Club in Mailand. Was genau aus dem Ausflug in das Land des Stiefels geworden ist, lässt sich nun auf "High Times – Live In Italy" begutachten.

Er macht sich rar in Europa, der gute Herr Thompson. Entsprechend euphorisch war das Mailänder Publikum nicht nur bei Heimspielen der Rossoneri, konnten sie damals doch schon Songs vom brandneuen Album live und in Farbe hören. Und wer kann es den Italienern verübeln; 'Love And Beyond' sowie 'Safe Yourself' machen live genauso viel Freude wie auf Platte. Generell macht Meister Klampfe samt Band an diesem Abend nichts verkehrt: Larry King hält sämtliche Töne, Larry Antonio und Sergio Gonzales halten unermüdlich den Takt und Guy Allison sorgt am Keyboard für die entsprechend authentische Untermalung.

Und die Songs? Na, was kann man bei bandeigenen Klassikern, die schon 1989 eine Wucht waren, schon falsch machen? Doch sowohl 'Can't Miss' und 'Secret Information' als auch etwas verstecktere Perlen wie 'Wasteland' und 'Give Love A Chance' sorgen für das gewisse Etwas auf diesem Output und bereiteten den Italienern damals einen sehr schönen Abend, auch wenn der Fokus klar auf dem selbstbetitelten Debüt lag.

Das in Italien aufgenommene "High Times" ist ein rundum schönes Live-Album voller Authentizität, künstlerischer Hingabe und wunderbarer Momente geworden. Auf seiner knapp 65-minütigen Reise bekommt der Zuhörer feinsten Melodic Rock US-amerikanischer Art geboten. Ein warmer Sound, bei dem auch die Zuschauerreaktionen nicht untergehen, sowie eine grundsolide Songauswahl runden den tollen Eindruck eines geschmackvollen MICHAEL THOMPSON-Werkes ab. "High Times" macht seinem Namen also alle Ehre.