Auf MikeLepond ist einfach Verlass.

Mit "Whore Of Babylon" veröffentlicht der augenscheinlich niemals ausgelastete Mike LePond nach ROSS THE BOSS und DEADRISEN bereits das dritte mir bekannte Album im Kalenderjahr 2020 mit direkter Beteiligung. Offensichtlich stark vom History-Channel inspiriert, handeln die zehn enthaltenen Nummern des Hauptberuflichen SYMPHONY X-Bassisten zumeist von geschichtlichen Themen. Da stellt sich mir doch die Frage, wie viele Stunden ein Tag im Leben des Mike LePond eigentlich hat, wenn er dieses Leistungspensum bewerkstelligen kann. Wahnsinn. Geht es bei ROSS THE BOSS eher "true" und bei DEADRISEN "progressiv" zur Sache, so steckt sich der Workaholic auf seinem eigens geschaffenen Arbeitsfeld mit den SILENT ASSASINS keinerlei stilistische Grenzen.

Bereits mit dem sehr gelungenen Opener 'Dracul Son' nimmt die Truppe bereits mächtig Fahrt auf und zeigt sich von ihrer ganz schnellen Seite, während das epische 'Ides Of March' mit einem formidablen Chorus glänzen darf. Bei 'Tell Tale Heart' steht das Bassspiel LePonds im Mittelpunkt und zeigt einmal mehr, auf welch hohem technischen Niveau der Saiten-Akrobat agiert. Das folkig angehauchte 'Night Of The Long Knives' dient nicht nur zur Auflockerung des Bandsounds, sondern besticht durch eine meisterliche Gesangsleistung Alan Tecchios (WATCHTOWER, HADES). Mit dem zu cheesigen 'Champion' schleicht sich dann der erste und zum Glück auch einzige wirkliche Totalausfall der Scheibe ein, welcher vom anschließend wuchtig tönenden 'Ironborn' sofort wieder ausgemerzt wird. 'Lady Bathory' und das rockende 'Power Of Steel' sind ebenfalls gute Songs, fallen im Gesamtbild aber doch leider etwas ab. Mit dem orientalisch angehauchten 'Whore Of Babylon' sowie dem mehr als achtminütigen Abschlusstrack 'Avalon' wird das Album dann stilsicher beendet.

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass wir es bei MIKE LEPOND'S SILENT ASSASSINS "Whore Of Babylon" mit einem weiteren, sehr abwechslungsreichen Metal-Album zu tun haben, welches vom Spiel des Hauptprotagonisten bis hin zur exzellenten Gesangsleistung Alan Tecchios punktet. Produziert wurde die Scheibe übrigens in Michael Romeo's (SYMPHONY X) Home-Studio, wobei Romeo dann auch sogleich das Programmieren der Schlagzeugspuren übernahm.