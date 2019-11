Feinster Düster Rock abseits des Mainstreams

Die österreichischen Dark Rocker MILLS gehen auf ihrem zweiten offiziellen Album neue Wege. Wurde vorher in englischer Sprache gesungen sind die Texte jetzt auf Deutsch. Nach mehrmaligem Hören eine weise Entscheidung. Dadurch bekommt die Musik noch mehr Tiefgang als sie ohnehin schon hat. Der Titel des neusten Werks "verletzt", macht hierbei durchaus Sinn, leben doch die meisten Kompositionen von einer ganz speziellen Atmosphäre, die einen regelrecht packt, ob man jetzt will oder nicht.



Geschickt pendelt man zwischen Dark Rock, Dark Wave und Gothic. Das ursprüngliche Duo bestehend aus Alexander Steiner und Walter Glatz ist inzwischen zum Trio gewachsen. Neu dabei ist Eva Böhler. Zusammen wurde mit "verletzt" ein Gesamtkunstwerk geschaffen, das einen wohl gerade wegen der fast über die gesamte Spielzeit von mehr als 60 Minuten vorhanden melancholischen Grundstimmung in seinen Bann zieht. Und dabei ist es gerade auch Sänger Walter Glatz der mit seiner ausdrucksvollen Stimme die nötigen Akzente setzen kann.



Die Österreicher bewegen sich dabei aber eindeutig abseits des Genre-Mainstream. Soll heißen Otto-Normalverbraucher sollte vorher lieber erst einmal ein Ohr riskieren. Allen anderen die tief in der Szene verwurzelt sind oder gerne mal so richtig tief eintauchen wollen, sei "verletzt" ohne wenn und aber empfohlen.



Zum Reinhören ist hier das Video zu 'Vater (...unser)'