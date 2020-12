... und Demos von 1983.

MINDLESS SINNER war eine schwedische Metalband, die in den 80er Jahren eine EP und zwei Alben, zuletzt unter dem verkürzten Namen MINDLESS, veröffentlichte und dann von der Bildfläche verschwand. Vor einigen Jahren hat sich die Gruppe in überwiegend gleicher Besetzung erneut zusammengefunden und nimmt wieder Alben auf, zuletzt "Poltergeist" Anfang dieses Jahres. Aktuell steht eine Neuausgabe der ersten Veröffentlichung des Quintetts, der EP "Master Of Evil" von 1983, auf Vinyl und digital an.

MINDLESS SINNER im frühen Stadium war von der etwas ruppigeren Variante der NWoBHM beeinflusst. Sänger Christer Göransson sang, wie Metalsänger in den 80ern sangen, nur in etwas tieferer Stimmlage. Die Leadgitarren waren in Ordnung, auch wenn die junge Band hier noch Verbesserungspotential hatte. "Master Of Evil" eröffnet mit 'Broken Freedom', das cool im Mid-Tempo-Bereich groovt, bevor 'Key Of Fortune' mit hoher Geschwindigkeit losdonnert und mit Chören überrascht. Das Titelstück und 'Screaming For Mercy' erweisen sich als zeittypische Metalhymnen, wobei letzteres von Doppel-Leadgitarren gekrönt wird.

Sehr beachtlich sind die ebenfalls 1983 entstandenen Demos, die die Neuveröffentlichung von "Master Of Evil" als Bonus Tracks enthält. Die Soundqualität ist deutlich schlechter als beim Inhalt der EP, doch das Songmaterial steht den veröffentlichten Nummern nicht nach. Tendenziell härter und schneller rockt MINDLESS SINNER hier mit satten Riffs und donnerndem Rhythmus ab. Vor allem das Stück 'Mindless Sinner' und das energische Glaubensbekenntnis 'Heavy Metal Will Never Die' punkten. Daneben ist das finale 'City Games' zu nennen, das mit ausgeprägten Tempowechseln als entfernter schwedischer Verwandter von MAIDENs 'Remember Tomorrow' durchgehen kann. Die Band sollte darüber nachdenken, das eine oder andere ihrer frühen Demos mit ihren heutigen technischen Möglichkeiten neu aufzunehmen.

Es ist bemerkenswert, dass in den letzten Jahren einige Herrschaften mittleren Alters nach Jahrzehnten ihre Jugendbands reaktiviert haben. Im Falle MINDLESS SINNER völlig berechtigt.