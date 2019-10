...From Between The Fields

...From Between The Fields

Stoner mit härteren Nuancen.

Ein Sextett aus Münster hat sich bereits vor über 20 Jahren dem Stoner Rock verschrieben, hat bereits zahlreiche Veröffentlichungen im Backkatalog und ist dennoch über den Status der Lokalmatadore nie wirklich hinausgekommen. Für MOJO JAZZ MOB jedoch kein Grund, sich die Freude an der Musik nehmen zu lassen, und so gibt es von der Combo, die gleich zwei Schlagzeuger in ihrem Lineup zu verzeichnen hat, in diesem Jahr das neue Album "...From Between The Fields" zu hören.

Im Rahmen einer guten dreiviertel Stunde präsentieren uns die routinierten Herren durchaus gelungene Kompositionen und handwerklich einwandfreie Arbeit an den Instrumenten. Insbesondere beim Song "Goddess" werden jedoch ein paar kleine Schwächen im Gesang deutlich: Ein paar mal mehr scheint Adrian Busen nicht so ganz sicher zu sein und greift ein klein wenig daneben. Ich bin aber auch dafür bekannt, mich an solchen vermeintlichen Kleinigkeiten schnell zu reiben; sehr gut möglich also, dass die meisten anderen dieses Hörempfinden gar nicht teilen. 'Vicious Tongue' sticht mit einem folk-metallischen Riffing heraus, das mich an TÝR erinnert und somit auch gleich im positiven Sinne bei mir hängen bleibt. Leider scheint es in der Folge dann der Fall zu sein, dass alle Songs in der gleichen Grundtonart komponiert wurden und somit ein bisschen gleichförmig erscheinen; hier fehlt für ein richtig gutes Album einfach die Abwechslung. 'Wolf In Disguise' ist zum Abschluss somit denn auch ein wirklich gelungenes Lied, erinnert aber eben doch deutlich an das zuvor herausgestellte Stück.

Ich vermute jedoch, dass der ganz große Durchbruch, welcher den Münsteranern aller Voraussicht nach auch mit diesem jüngsten Werk verwehrt bleiben wird, auch gar nicht anvisiert worden ist. Vielmehr haben die Sechs auch nach 22 Jahren noch ordentlich Spaß an dem, was sie musikalisch treiben und ich bin mir mehr als sicher, dass jedes Konzert, bei dem MOJO JAZZ MOB aufspielt, zu einer spaßigen und hörenswerten Veranstaltung wird.