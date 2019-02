The Other Side

The Other Side

Der Ruf des Mike Myers'?

Düstere Ambient-Sounds, Horror-beeinflusste Wave-Melodien, soundtrackartige, finstere Gebilde - all das findet man auf der neuen EP von MOLOCH. Die Polen wählen auf "The Other Side" erneut eine sehr eigenwillige Interpretation Synthesizer-gestützter Dark-Wave-Geschichten, verzichten dabei auf einen vokalen Output und geben sich ganz und gar Klangwelten hin, die im ersten Moment noch sehr befremdlich klingen, im Laufe der Zeit dann aber doch eine gewisse Faszination ausstrahlen, die vor allem von den mystisch anmutenden, sphärischen Parts ausgeht. Oder wenn man es vielleicht etwas plumper zusammenfassen will: Zur Begleitmusik von "Akte X" und "Halloween" könnte man sich auch locker Ergänzungen aus dem Fundus dieses 6-Trackers vorstellen.

Allerdings schlägt diese Spannungskurve erst auf der Zielgeraden so richtig aus, wo mit dem sakralen 'The End' und dem schaurig-genialen 'Dream Of Death' die beiden Highlights der Platte lauern. Auch zuvor gelingt es MOLOCH, den Hörer kurzzeitig in den Bann zu ziehen und im gleichen Augenblick eine realitätsfremde, beängstigend-beklemmende Stimmung zu erzeugen. Doch dass am Ende mehr hinter "The Other Side" steckt als lediglich ein instrumentales, manchmal auch arg synthetisches Darksynth-Album, entdeckt man tatsächlich erst im letzten Drittel, in dem aus einem guten Release ein sehr guter wird.

Dennoch: Hier und dort packen die Songs einen nicht ganz so intensiv wie in den genannten Schlussakkorden, soll heißen es bleibt definitiv noch Spielraum nach oben. Nach anfänglicher Skepsis verdient "The Other Side" aber trotzdem eine Empfehlung - vor allem wenn man den Horror-Soundtrack im Allgemeinen zu seinen musikalischen Favoriten zählt.