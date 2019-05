Prog-Dienst nach Vorschrift.

Der Kanadier Ken Baird wandelt bereits seit 2014 auf der Spur des Monarchen und veröffentlicht unter diesem Namen Retroprog mit keyboardlastiger Symphonic-Schlagseite. Insbesondere die träumerischen Seiten von IQ oder Genesis' Hackett-Ära haben es ihm angetan, in dieser Hinsicht muss man dem Promozettel nach nur wenigen Minuten von "Sand" zustimmen. Das zweite Album führt konsequent weiter, was das Debüt "Skye" begonnen hatte.

Ebenso wie auf besagtem Debüt bildet das Trio um Keyboarder und Sänger Ken Baird, Drummer Chris Lamont und Bassist Dino Verginella den Kern der 56-minütigen Prog-Rundreise. Selbstverständlich gibt es auch genug Gitarren zu hören, die von gleich vier unterschiedlichen Gastmusikern eingespielt wurden. Obwohl das nicht gerade unüblich ist, erstaunt dann schon die Orchestrierung insofern, als die Gitarren-Parts hauptsächlich für Atmosphäre und Akkorde sorgen. Neben den Tastenvirtuosen sind es im Prog ja vor allem die Sechssaiter, die ihrer Spielfreude gerne mit zahlreichen Noten auf engstem Raum Ausdruck verleihen. Doch dafür ist Baird selbst zuständig, was er - gerne mal in Anlehnung an den großen Rick Wakeman - auch vortrefflich macht.

Trotz der üblichen Parameter (viele Soli, lange Instrumentalteile, ein Song mit mehr als 20 Minuten Spielzeit) gibt es mit 'Charlie's Kitchen' eine kleine Überraschung. Denn mit einer Lounge-Jazz-Nummer im größtenteils 6/8 Takt zu Beginn des Songs habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Dem Album tut das jedoch sehr gut, leider wird die Abwechslung im weiteren Verlauf wieder von Tony-Banks-Gedächtnismomenten eingeholt.

Unter dem Strich ein handwerklich gut gemachtes Album mit gefälligen Momenten, denen aber etwas der Biss fehlt, um in der weiten Prog-Landschaft ein deutliches Zeichen zu setzen.