Starker, episch-melodischer Black Metal aus Quebec.

Direkt aus der Quebec-Szene kommt MONARQUE - und die Band sagte mir bisher, nun ja, gar nichts. Dabei haben die vier schon drei Studioalben herausgebracht. Jetzt kommt mit "Jusqu'à la mort" eine EP auf den Markt und ich dachte, bei Quebec-Black-Metal kann man meist mal ein Ohr zur Verfügung stellen.



Drei Songs mit 23 Minuten Spielzeit gibt es auf zu hören, Gitarrero Atheos war auch schon bei den Szene-Vorreitern FORTERESSE unterwegs, ebenso Bandchef und Sänger Monarque und bei DELETERE durften die meisten auch schon mal ran. Inzestuöse Verhältnisse in Kanadas Szene, aber was ja erst einmal interessiert, ist die Musik. Und das famose Artwork, aber niemand wollte mir mitteilen, wie der Cover-Künstler heißt.



Also wieder zur Musik, und diese schielt massiv nach Norwegen in die frühen Neunziger Jahre, huldigt aber natürlich auch dem kanadischen Black Metal der Vorjahre. Diese Mischung gefällt mir ausgezeichnet. Eine erstklassige Produktion, treibende Drums, klirrende Gitarren und ein hallig aufgenommener, aber gut verständlicher Gesang stehen auf der Haben-Seite. Da auch das Songwriting überzeugt, kann ich nur sagen: Mich konnte die Band von sich überzeugen, ich werde mich weiter mit ihr befassen.



Anspieltipps: Le Serment Prononcè.