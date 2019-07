Nomen est omen

Am 17. November wurde Leipzig Zeuge eines denkwürdigen Konzerts im Haus Auensee, als die Gothic Rocker von MONO INC. einmal andere Töne anstimmten. Eingefleischten Anhängern waren diese zumindest schon bekannt, wurde dem letzten Studioalbum "Welcome To Hell" doch eine zweite CD samt Songs in symphonischem Gewand beigelegt. Anscheinend kam das bei Fans und Kritikern so gut an, dass man sich bei MONO INC. dazu entschloss, mit einem klassischen Ensemble, bestehend aus Streichern und einem Pianisten, auf eine kleine Tour zu gehen und eben auch Halt in Leipzig zu machen. Unter dem Titel "Symphonic Live" wurde dieser Auftritt aufgenommen und für die Nachwelt festgehalten, die sich hiernach wahrscheinlich die Finger lecken wird.

Den Sinn und Zweck haben Martin Engler und seine Crew mit dem symphonischen Experiment jedenfalls voll und ganz erfüllt: Die Atmosphäre wird noch dichter und düsterer, der Dark-Rock MONO INC.s bekommt noch mehr Substanz und Raum, die Songs noch mehr Seele und Tiefe. Hierfür sorgt auch der recht intime Rahmen zwischen Band und Fans, denn nicht allzu viele Anhänger durften damals Zeuge dieses besonderen Ereignisses werden.

Während auf der ersten CD dieses Doppelalbums noch sehr ruhige, hochmelancholische, fast schon verletzliche Töne der "Welcome To Hell"-Scheibe angestimmt werden, wird es dann auf dem zweiten Rundling etwas rockiger. Hier packt MONO INC. einen Gassenhauer nach dem anderen in das symphonische Konstrukt, das die Message der einzelnen Songs sehr gut in Szene setzt und, wie schon angedeutet, der Dark-Rock-Aura der Band einen akustisch außerordentlichen Rahmen verleiht. Insbesondere Evergreens wie 'Symphony Of Pain', 'Gothic Queen' gleich zu Beginn und 'Voices Of Doom' sowie 'Children Of The Dark' sorgen hier für Gänsehaut. Für den krönenden Abschluss sorgt 'Under A Coal Black Sun' - ich wäre letztes Jahr im November nur zu gern Mäuschen bei dem Gig gewesen.

So muss ich mich eben mit "Symphonic Live", einer Live-Veröffentlichung der ganz besonderen Art, zufriedengeben. Und auch im schönsten Sonnenschein des Jahres 2019 sorgen die beiden CDs für eine dichte und einzigartige Atmosphäre. Eine Veröffentlichung mit hohem Mehrwert - besonders die Anhängerschaft von MONO INC. wird begeistert sein!