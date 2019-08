Entspannung pur - sofern man es zulässt

Krautrock im Post-Rock-Universum? Spacige Klänge zwischen psychedelischem Pioniergeist und progressiver Anspruchshaltung? Atmosphärische Turbulenzen in einem völlig entspannten Setting? Nun, wer hier die absolute Vollbedienung benötigt, gleichzeitig aber geerdet im heimischen Sessel den Kopfhörer aufziehen möchte, ist bei MONOMYTH einmal mehr an der richtigen Adresse. Das niederländische Experimental-Ensemble schickt mit "Orbis Qudrantis" den vierten Longplayer ins Rennen und schaltet erneut auf elegante Art in den Hypnose-Modus, den man sich vor allem nach einem beelastenden, langen Arbeitstag kaum intensiver geben möchte als auf dieser Platte.

MONOMYTH entführt sein Publikum erneut in abgedrehte Science-Fiction-Welten, verliert dabei aber nicht die Bodenhaftung, sondern kreiert einen durchaus experimentellen, in sich aber schlüssigen Soundtrack, mit dem sich die besagte Reise ausdauernd genießen lässt. Die Niederländer arbeiten mit einer Fülle bewegender Harmonien, erschaffen dabei durch und durch relaxte Soundscapes, pushen gleichwohl aber auch das fordernde Element, das sich als zweiter roter Faden durch "Orbis Quadrantis" zieht. Der Anspruch bleibt nach wie vor sehr hoch, der Entspannungswert aber ebenfalls, und auch wenn man hier schon fast von einem unmöglichen Kontrast ausgehen muss, entpuppt sich auch der vierte MONOMYTH-Silberling als psychedelisch geformte Beruhigungssequenz mit äußerst vielfältiger klanglicher Untermalung und zudem einigen wunderschönen Melodien.

Dennoch sei der Hinweis erlaubt, dass man auch die entsprechende Stimmung mitbringen sollte, um sich auf "Orbis Quadrantis" einzulassen. Ist man aber in der Lage, die Welt um sich herum auch nur für einen kurzen Augenblick auszublenden, wird man von diesem Album sofort in andere Sphären gerissen - was im Übrigen auch das erklärte Ziel gewesen sein dürfte!