Until They Feel The Sun

Hübscher Prog-Querschnitt.

Ohrwurm-Melodien, Frickel-Prog und OLDFIELD-Avancen in einem Song. Und das auch noch tanzbar, ohne kitschig zu klingen. Geht das? Nun, hier läuft gerade 'Beware The Finman' der amerikanischen Progger MOON LETTERS und die Antwort auf diese Frage lässt sich mit einem klaren ja beantworten. Die mir bis dato völlig unbekannte Band, in der auch Trompete und Flöte zum Instrumentarium gehören, spielt Neo-Prog der unangestrengten Sorte und ist mal wieder ein kleiner Goldschatz, den man bei Just For Kicks ausgegraben hat.

"Until They Feel The Sun" zeigt nicht nur beim eingangs erwähnten Stück, dass mit Neo-Prog immer noch zu rechnen ist. Es gibt eigentlich in jedem Lied Momente, die aufhorchen lassen. Im Siebeneinhalbminüter 'Those Dark Eyes' ist es das famose Zusammenspiel von Gitarre, Keyboard und Bass, das dem Quintett so leichtfüßig gelingt wie man es von TRANSATLANTIC kennt. Bei 'What Is Your Country' kommen hingegen Gedanken an GENESIS auf(das Intro zu 'Dancing With The Moonlit Knight') und 'Sea Battles' dreht von ruhig bis vertrackt einmal die große Hafenrundfahrt.

Wer in diesem Genre also auf der Suche nach Frischfleisch ist, wird mit MOON LETTERS schnell glücklich. Statt pseudo-anspruchsvoller Longtracks bringt uns dieses Album geschmeidige Songs mit Wohlfühl-Charakter, Trotz fragiler Momente nie zu weich, gelegentlich auch mit ordentlich Drive und immer unprätentiös. Gut gemacht!