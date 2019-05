True Norwegian Black Metal. Wirklich.

Sie haben es wieder getan. Eigentlich natürlich er, denn MORK ist ein Soloprojekt von Thomas Eriksen aus Halden, Norwegen, und er macht auch auf dem vierten Album "Det Svarte Juv" so puristischen Black Metal, dass Euronymous sicher das Sigel "True Norwegian Black Metal" genauso gerne verteilen würde wie ich es heute bei dieser Rezension mache. Wer auf frühe DARKTHRONE-Alben, MAYHEM, ISVIND, wenig pagane KAMPFAR-Tracks oder GEHENNA steht, darf hier gerne reinlauschen, denn wie schon beim Vorgänger "Eremittens Dal" ist das hier alles perfekt dargeboten. Es gibt rauschige Gitarren, fieses Gekeife, disharmonisches Geriffe, stumpfes Drumming und natürlich ein graues Coverartwork. MORK ist aber nie ein reines Kopisten-Projekt. Natürlich wird der Sound von 1992 nahezu perfekt eingefangen, aber die Tatsache, dass die Songs oft eher im Midtempo gelagert sind sorgt für eine ordentliche Portion Eigenständigkeit.



So viel gibt es dann über den Sound nicht mehr zu berichten. Diese Scheibe ist furchtbar generisch. Und irgendwie gefällt es mir trotzdem (oder sogar gerade deswegen) gut, ich weiß hier von der ersten bis zur letzten Sekunde, was ich bekomme. Die Freunde der Vorgängeralben wissen das natürlich auch, und für manch anderen Schwarzheimer ist es vielleicht die Chance, sich mit dieser Band auseinanderzusetzen. Wer auf kreativen, innovativen Black Metal steht, darf einen weiten Bogen um dieses Album machen - außer ein paar leicht paganmetallisch angehauchten Chören im BATHORY-Style gibt es hier wirklich nichts, was aus dem Baukasten-Prinzip herausfällt. Wer sich wünschte, dass die Norweger ihren Sound nach 1994 nicht mehr geändert hätten, der kann sich in die MORK-Zeitmaschine begeben und "Det Svarte Juv" abfeiern. Meister Eriksen hat das durchaus verdient.



Anspieltipps: Da Himmelen Falt, I Flammens Favn.