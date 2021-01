Hier fängt ein Stern an zu leuchten.

Das zweite Lebenszeichen von MORNING BELL hat zwar schon ein gutes halbes Jährchen auf dem Buckel, aber bei guter Musik ist es nie zu spät für eine Besprechung. Schon die erste Mini-EP "Come Rain Down" mit nur zwei Tracks fand ich spannend, jetzt legt Mastermind Ole Grarup mit fünf weiteren Songs nach. Meinem Eindruck nach sind diese ein wenig proggiger, offener und luftiger geraten. Das erinnert gar bisweilen an die Landsleute von LISERSTILLE, die mit ihrer Musik ja auch nicht allzu weit von MUSE entfernt waren. Gerade beim fantastischen Anfangstriple 'Wide Awake' 'She Loathes You' und dem Titelsong schimmern beide Bands immer wieder durch. Über rasante Uptempo-Passagen, werden himmlische Harmoniegesänge gelegt, wobei immer auch eine leicht dystropische Stimmung durchklingt.

Klar, wie viele Künstler beschäftigen die heutigen, verrückten Zeiten auch MORNING BELL und so etwas manifestiert sich eben unterschwellig auch in der Musik. Hier möchte auch das erneut wundervolle Cover-Artwork (von Morten Grønnegaard) hervorheben, das eine blinde Justitia zeigt, die Totenschädel gegen Cash aufwiegt. Sehr gut auf den Punkt gebracht! Allerdings finde ich MORNING BELLs Weise trotz allem insgesamt sehr harmonisch, wohlklingend, einladend, die Sinne anregend, empfinde das Gehörte im Gesamtbild also sehr positiv. Ich denke, hier fängt tatsächlich ein Stern der neuen, anspruchsvollen Musik an zu leuchten.