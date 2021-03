Ein superfeines speediges Ding.

Peru ist bisher nicht als das Mekka des traditionellen Metals bekannt. Klar, ein paar extrereme Beispiele fallen mir schon ein, aber klassischer Heavy Metal? Eher nicht. Abhilfe schafft jetzt MORVIDHEN. Die Jungs bringen uns ihr erstes Album, und darauf gibt es Speed Metal der ganz klassischen Schule zu hören. Nebenbei: Es gibt ein großartiges Artwork, das Lust auf mehr macht. Und bei Ragnarök sind sie auch bei einem echten Qualitätslabel gelandet (die ich bisher vor allem für Thrash Metal auf dem Schirm hatte).



"Morvidhen" ist also das Debütalbum, und ich finde, dass es wirklich Spaß macht, die 38 Minuten durchsausen zu lassen. Mir gefällt, dass der Speed Metal teils richtig rotzig gespielt wird. Dabei meine ich, ein leicht punkiges Flair wahrzunehmen. Ansonsten ist AGENT STEEL sicher die Band, die ich beim Hören am häufigsten vor, äh, Ohren habe, und zwar gerade das Material der Achtziger. Dabei gibt es nicht nur ein leichtes Punk-Flair, sondern auch starke Impulse aus der NWoBHM (die ja ebenfalls punkbeeinflusst war). IRON MAIDENs Harmonien stehen hier Pate. Die sind natürlich bei den Stahlagenten auch zu hören, hier sind sie aber noch etwas markanter.



Ich finde, dass dieser Mix gut gelungen ist. Wer Bock auf 'Lethal Speed Metal' hat, der kommt an diesen Jungs wohl nicht vorbei. Denn sind wir mal ganz ehrlich: Wirklich gut gemachter Speed Metal war rar in den letzten Jahren. SEAX, ASGARD, REVENGE, vielleicht noch RANGER oder VULTURE. Auf dem Niveau der eben genannten Bands agieren die Peruaner ohne Zweifel auch. Daher dürfte die CD (seltsamerweise nur auf 300 Exemplare limitiert) bald ausverkauft sein, denn die "Trveheim"-/"Keep it True"-Festival-Gang dürfte hier ziemlich steil gehen. Für mich ein klares Highlight und ein absolutes Gute-Laune-Album!





Anspieltipps: Despierta, Lethal Speed Metal.