Stockholm schickt die Ästheten.

Wenn das drohende Dröhnen aus 'The Drone Kingdom' in diesem ausbrechenden Riff mündet, so mächtig wie es nur möglich ist, dann wünscht man sich, dass die hier es nie enden lassen. Als pflüge man sich durch eine Nebelwand, quäle sich den einen letzten Berg hinauf, stolpere den schnellen Abstieg hinab, noch benommen von der Gewaltigeit des gerade Erlebten. Das Eingangstück des neuen Albums von THE MOTH GATHERER ist so gewaltig und gewichtig, mit all seinem Flirren und Reißen und Harren, dass man den Eindruck hat, hier etwas sehr Machtvollem beizuwohnen.

Die Band aus Stockholm gründete sich von zehn Jahren, bestand zunächst aus nur zwei Mitgliedern: Victor Wegeborn und Alex Stjernfeldt, die auch noch den Kern des Vierers heute stellen. So nach und nach personell aufgerüstet, veränderte sich zudem der zunächst raue Post Metal der Hauptstadtschweden.

Jetzt, auf Album Nummer Drei ist das alles dichter, graziler, die einzelnen Teile der langen Stücke gekonnt und flüssig miteinander verwoben. Der Ansatz, der ein typisch postmetallischer ist, ist nicht gewichen, nur werden diese wahrhaftigen und bombastischen Klangberge mehr und mehr von sachte dahinfließenden Bächen durchschnitten, ohne dadurch an Intensität zu verlieren. Um beim Wasser zu bleiben, 'Motionless In Oceania' ist der Austausch tieferer triefendkalter und in ihren Leichtigkeiten herumtobender warmer Schichten.

Mit 'The Failure Design' beinhaltet "Esoteric Oppression" eines dieser Erzählstücke, die in einem instrumentalen Mittelstück Harmonien mit der Kühle einer verzweifelt brüllenden Männerstimme verbinden. Bricht sich vordergründig brachial die klassische Metalinstrumentierung ihre Breschen frei, so wirkt der Einsatz der Melodiebögen im Hintergrund vor allem durch ein mutiges mitspielendes Keyboard in hohem Maße harmonisierend und verbindet die Elemente der Band.

In Schweden wachsen und wurzeln viele hervorragende Gefühlsgitarrenrockbands, der Bereich des dahinschwebenden Metals ist nicht nur durch CULT OF LUNA, COME SLEEP oder SWARM OF THE SUN beackert worden, auch THE MOTH GATHERER verfolgt diese sehr melancholische und für viele Hörer auch wichtige, einflussreiche Musik auf sehr hohem Niveau.