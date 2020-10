Diese Band bringt Leben und Live-Feeling in die konzertbefreiten Lockdown-Haushalte.

Wow, das ist ganz heißer Stoff! MOTHER'S CAKE aus Innsbruck haut hier eine ganz neue, eigenständige Version des Crossover raus. Stellt euch energetischen Funk Rock der Marke RAGE AGAINST MACHINE oder früher RED HOT CHILI PEPPERS vor. Den vermischen die Österreicher mit allerlei Elementen des Prog und Psychedelic Rock und 80er Pop, ohne dabei aber nur eine Sekunde lang wirklich "Old School" zu klingen. Heraus kommt ein wirklich wilder, aber zumindest für mich stets kohärenter Mix aus allen möglichen Stimmungen und Schwingungen der populären Rockmusik.

Ja, genau, "Cyberfunk!" müsste eigentlich auch kommerziell durch die Decke gehen, denn die Musik hat nicht nur Herz und Grip, sondern auch großes Potential, breiteres und jüngeres Rockpublikum am Schopfe zu packen. Zumindest wäre dies in den 90ern so gewesen. 'Toxic Brother' oder 'I'm Your President' versprühen eine simple, jugendliche Coolness und treten dabei trotzdem ordentlich in den Hintern. Total spitze finde ich, wenn in solche Songs dann noch abgepfiffene Space-Parts eingegliedert werden, wie in 'Crystals In The Sky', als wäre dies das Natürlichste der Welt. Aber wir wissen ja schon seit LED ZEPPELIN, dass harte Riffs und durchgeknallte Psychedelia prächtig harmonieren können.

Dies gesagt möchte ich betonen, dass MOTHER'S CAKE produktionstechnisch sehr direkt und erdnah agiert; im Prinzip wurde das Album live eingespielt und das spürt man. Das kommt insbesondere bei den relaxteren Stücken zur Geltung. 'Love Your Smell' erinnert an SOUNDGARDEN in der kommerziellen Hochphase (ich sag nur 'Black Hole Sun'), 'Gloria' an JOHN LENNONS Solowerke, selbst ein bisschen Motown-Feeling schimmert hin und wieder durch. Und trotz all dieser alten Referenzen bleibe ich bei bei meiner vorherigen Aussage: MOTHER'S CAKEs Musik ist eben keine Altmännermucke. Die Art und Weise von MOTHER'S CAKE ist frisch und knackig und bringt äußerst viel Leben, Love- und Live-Feeling in die coronageplagten, konzertbefreiten Lockdown-Haushalte. Gebt's Euch!