Prädikat: Töfte.

Es ist das alte Lied mit deutschen Bands, die sich nicht an angloamerikanischen Vorbildern orientieren. Dann ist schnell die Schublade Krautrock geöffnet, mit der sich einige der gemeinten Gruppen nicht identifizieren können, weil ihnen diese Stilrichtung zu schrullig, verschwurbelt oder kompliziert ist. Andere sind mit dieser Bezeichnung ganz zufrieden. Neben der Aachener Gruppe ELECTRIC ORANGE gehört mutmaßlich das Trio MOUTH dazu. Die Band bezeichnet ihre Musik selbst als Retro Prog und hat für ihre aktuelle EP "Past Present Future" ein klischeehaftes 70er-Cover gewählt. Das Teil erscheint nicht nur ausschließlich auf Vinyl, sondern das auch noch im seltenen Zwischenformat von zehn Zoll.



Los geht's mit 'Coffee', einer zwar etwas repetitiven, aber relativ eingängigen Nummer, zugleich dem einzigen Stück unter sechs Minuten. Die obligatorische Schweineorgel und eine eher dünne Stimme, die in diesem Kontext aber durchaus passend klingt, dominieren das Stück. Das Instrumental 'Chase '72' ist geprägt vom Aufeinandertreffen einer introvertierten, monotonen Orgel mit einem sehr extrovertierten Rhythmus. Dazwischen hört man Soundeffekte. Könnten das die Geräusche aus einem Ballerspiel für den C64 sein? Nachdem man die Scheibe umgedreht hat, eröffnet eine Kirchenorgel 'Into The Light', aber schon bald rockt das Teil ordentlich ab und überrascht mit neoproggigen Keyboards. 'Steamship Shambles' präsentiert sich als versonnener Space Rock, der an ELOY denken lässt, ist zwischendurch aber für einige Überraschungen gut.



Die Musik von MOUTH ist definitiv nicht jedermanns Sache, aber ich mag sowohl diesen spezifisch deutschen 70er-Jahre-Rock als auch Gruppen, die kompromisslos ihren Vorstellungen folgen, ohne sich Trends zu unterwerfen. Folglich kann ich Interessierten "Past Present Future" unbedingt empfehlen, sofern diese Interessierten noch einen Plattenspieler haben, bei dem sich die Nadel manuell irgendwo zwischen LP und Single aufsetzen lässt.