Wüstenblues mit "Sky Valley"-Schlagseite.

Dicke Gitarren, coole Wüstenspunds, ein bisschen Retro-Feeling und obendrein ein paar dezente Blues-Elemente: Bei MR. BISON hat sich nicht sonderlich viel verändert, was in der Nachbetrachtung aber auch kaum tragisch ist, weil das mächtige Rifffundament in Kombination mit den fuzzigen Stoner-Elementen schon auf den vorangegangenen beien Scheiben überzeugen konnte. Die einzige Entwicklung, die "Holy Oak" definitiv für sich verbuchen darf, ist der etwas deutlichere Schritt Richtung 70s, der aber auch angenehm sympathisch auffällt, weil die Band trotz vieler sofort erkennbarer Parallelen zur Szene-Front authentisch rüberkommt und hier nicht einfach nur auf dicke Hose gemacht wird.

Das Feeling ist auch diesmal entscheidend, und davon haben die drei Matteos von MR. BISON nach wie vor ausreichend in ihre Songs verpflanzt. Ein paar feine Effekte verzerren den Sound und richten ihn etwas spaciger aus, die genannten Blues-Anteils sorgen derweil für erwärmende Kontraste. Das Wüstennetzwerk reicht von NEBULA bis zu den QUEENS OF THE STONE AGE, wird von den Italienern aber noch mit einigen LED ZEPPELIN-Versatzstücken unterfüttert, und in Sachen Gesang sind die Herren auch auf der Höhe - vor allem wenn es in die etwas kraftvolleren Chorus-Passagen geht.

Hat man also überhaupt Grund zur Sorge oder gar zur Kritik? Nun, klangtechnisch ist die Band sicherlich universell aufgestellt, aber kreative Muskelübungen begeht das Trio sicherlich nicht. Die Songs sind mehr als solide aufgearbeitet und auch durchweg unterhaltsam, aber man darf natürlich nicht erwarten, dass MR. BISON das Heavy-Rock-Genre mit völlig neuen Ideen umkrempelt. Aber müssen die Jungs das überhaupt zwangsläufig? Ne, ganz bestimmt nicht. Am Ende muss es vor allem rocken und glaubwürdig bleiben. Und in dieser Hinsicht haben die Stiefelrocker auch im dritten Anlauf keine Schwierigkeiten!

Anspieltipps: Holy Oak, Heavy Rain