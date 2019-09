Rundum-sorglos-Paket

Schande über mein Haupt, aber "Leviathan" ist mein erster Berührungspunkt mit MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN. Und was soll ich sagen? Diese Platte zaubert mir ein breites Lächeln ins Gesicht, erhellt mein Gemüt und sorgt für eine ungemein gute Laune.



Ein perfektes Album für Live-Konzerte? Und ob, "Leviathan" ist nicht nur für Leichtmatrosen ein absolutes Muss. Diese Mixtur aus Folk Rock, Mittelalter Musik und dem nicht erst seit ALESTORM und RUNNING WILD beliebten Piratenimage beherrschen die Osnabrücker aus dem Effeff und sorgen auch dank mehr als unterhaltsamer Texte und einem gewissen Sorglos-Feeling für sehr viel Freude im Gemüt.



Man merkt einfach ab dem ersten Ton, mit wieviel Freude und Spaß in den Backen die vier Jungs ihr Ding durchziehen. Und nachdem das Intro den gespannten Zuhörer schon einmal auf die große Segelfahrt vorbereitet hat, sorgt 'Affentotenkopp' für einen Einstand nach Maß. Die Party geht los, der Refrain geht sofort ins Ohr und das Live-Potential ist zum Greifen nahe. Mit gespanntem Ohr hört man den durch und durch unterhaltsamen, teils witzigen, teils spannenden Geschichten zu und kann sich fallen lassen – "Leviathan" und Mr. Hurley fängt uns schon auf.



Doch auch das trinkfeste 'Santa Sangria', 'Knüppel auf'n Kopp' oder auch 'Scherenschnitte' sowie mein persönliches Highlight 'Unser Untergang' schlagen in die gleiche Kerbe und hinterlassen den unbedingten Wunsch, viel mehr von den Pulveraffen aus Osnabrück zu konsumieren. Kein Problem, hat die Truppe doch schon vier Alben unter die Menschheit gebracht. Und die Besonderheiten hören auf "Leviathan" einfach nicht auf: 'Auf zu neuen Ufern' bringt die Sonne selbst in trostlose Gegenden, 'Der Kodex (kein Versprechen)' ist ein hellleuchtendes Paradebeispiel für das Niveau auf diesem Album, 'Hol uns der Teufel' hat ein gewisses Gänsehautfeeling und 'Volle Fahrt' macht seinem Titel alle Ehre.



Insbesondere die Mixtur der verschiedensten Instrumente gepaart mit lyrischem Witz sorgen für einen extrem hohen Unterhaltungsfaktor. MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN – ein Name, der auf keiner Fete fehlen darf und für Trink- sowie Lebensfreude sorgt. In guten wie in schlechten Zeiten, "Leviathan" hilft bei jedem Schiffbruch.