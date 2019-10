Die Tour kann kommen!

Von allen Crossover-Thrash-Metal-Bands, die ich in all den Jahren kennen und lieben gelernt habe, ist mir MUNICIPAL WASTE doch die liebste. Partytauglicher Thrash Punk zum Mitgrölen, Headbangen und – Hand aufs Herz – auch zum Saufen, es war dank "Massive Aggressive" musikalische Liebe ab dem ersten Ton. Und egal, ob mir Foresta, Waste und Co. entweder live oder vor knapp zwei Jahren mit ihrem bis dato letzten full-length-Brocken "Slime And Punishment" den Arsch versohlten, die Party ist erst zu Ende, wenn MUNICIPAL WASTE es bekanntgibt!



Und so kehrt das Richmond-Quartett nun mit einer neuen 4-Track-EP zurück, um speziell den europäischen Markt auf die gemeinsame Tour mit TOXIC HOLOCAUST, ENFORCER und SKELETAL REMAINS (was für ein Package!) einzustimmen. Das klappt mit "The Last Rager" samt Old-School-superben, für die Band so typischen Artwork. Doch auch das inhaltliche Song-Quartett lässt trotz oder gerade aufgrund der kurzen Spielzeit und der damit verbundenen Kurzweiligkeit der gesamten EP keinerlei Wünsche offen.



'Wave Of Death' ist ein verflucht geiler, da straighter Mid-Tempo-Opener inklusive Gangshouts, hohem Suchtpotential und lebt einzig und allein vom knackigen Refrain. 'Car-Nivore (Street Meat)' hält dann wieder etwas mehr Speed und Text bereit und schlägt in die typische MUNICIPAL WASTE-Kerbe, während 'Rum For Your Life' mit zunehmender Spielzeit immer mehr Fahrt aufnimmt und darüber hinaus ein tolles Klampfensolo parat hält. Zum Schluss darf sich dann noch das Titelstück behaupten, der einmal mehr alle Crossover-Trademarks zeigt: Coole Shouts, sehr viel Headbang- und Moshpit-Potential und eine wunderbare "Nach uns die Sintflut"-Attitüde.



Man darf sich also auf die anstehende Tour im Winter freuen, denn MUNICIPAL WASTE hat, wie sollte es auch anders sein, Blut geleckt, um die Hallen dieser Welt in Schutt und Asche zu legen. Jungs, wir sehen uns im Oberhausener Kulttempel!