Gelungenes drittes grünes Schwarzmetall.

Die Vorfreude war groß auf das neue Werk von MURG. "Strävan" heißt es und folgt auf den Zweitling "Gudatall", der leider nie ganz an das überragende Debüt "Varg & Björn" heran kam. Die Schweden, die weiter anonym unterwegs sind, werden gerne in die Green Black Metal Schublade gesteckt. Mit dem wunderbar anzusehenden neuen Werk bieten sie uns jedenfalls 40 Minuten melodischen, sehr schwedischen Black Metal. Als Vorbilder sind WATAIN, MGLA, ISVIND, TAAKE oder KRIEGSMASCHINE zu nennen. Das heißt, wer es hymnisch und atmosphärisch mag, wer die letzte UADA-Scheibe regelmäßig rotieren hatte und vielleicht auch eher an die epischen Klänge der Neunziger (EMPEROR, IMMORTAL, DISSECTION) denkt, wenn von Black Metal die Rede ist, der ist hier richtig. Die Gitarren sind disharmonisch, aber trotzdem dank der kraftvollen Produktion sehr klar, ohne jemals gezähmt zu klingen. Der Gesang ist bösartig und trotzdem gut verständlich. Wenn ich schwedisch könnte, würde ich jetzt etwas zu den Texten sagen können, und das ist ja nicht immer so im Black Metal. Das grüne Element muss dort wohl versteckt sein. Anders kann ich mir diese Begrifflichkeit nicht erklären, da ich beim Hören nicht an Truppen wie PANOPTICON denke.

Majestätisch erheben sich die Riffs über dem dunklen Berg des Coverartworks. Dabei verfällt die Band selten bis gar nicht in wüste Raserei. Das stört mich persönlich nicht, macht aber schon deutlich, dass wir es nicht mit den radikalsten Vertretern der Spezies zu tun haben. In den ruhigeren Momenten wird es fast schon atmosphärisch, aber Ambient-Spielereien (wie bei ULVER) sind hier nicht am Start. Dabei ist das Album insgesamt enorm kurzweilig. Die klirrenden Gitarren sind enorm nordisch verortet vom Sound her, das Drumming ist songdienlich die Songs bleiben bald im Ohr hängen - ein nicht unwesentlicher Faktor beim oft eher langsam zugänglichen Black Metal. Ich finde, dass MURG eine klare Qualitätssteigerung nach dem eher nicht so stark in Erinnerung gebliebenem Zweitling gelungen ist. "Strävan" sollte Pflichtprogramm für Black-Metal-Fanboys sein. Neben DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT (mit einem freilich deutlich brutaleren Scheibchen) ist das hier das zweite echte Genre-Highlight in 2019.

Anspieltipps: Strävan, Renhet.