Death Metal ohne Kraft und Inspiration

Ich wage mal zu behaupten, dass sich jedes noch so kleine Label kaum vor Anfragen von begabten Underground-Acts retten kann und die Wahl der wirklich wertigen Sounds daher manchmal komplizierter ist, als der Außenstehende sich dies vorstellen kann. Dennoch braucht es manchmal nicht allzu großen Sachverstand, um festzustellen, welche Scheiben wirklich kompletten Mist enthalten und folgerichtig auch verzichtbar sind. Insofern ist es doch arg verwunderlich, dass MUTILATE mit "Tormentium" tatsächlich bei einer Plattenfirma landen konnte, die in extremen Kreisen auch noch relativ renommiert ist. Oder vielleicht haben die Herrschaften bei Iron Bonehead auf dieser Platte am Ende doch etwas entdeckt, das mir bis zuletzt völlig verborgen geblieben ist?

Nach einigen Durchgängen der neuen Scheibe dieser relativ lustlos wirkenden Death-Metal-Combo gelange ich aber doch nicht an den Punkt, an dem ich an mir selber zweifeln müsste. Fakt ist, dass der thrashige Todesblei-Sound, den die Truppe in den zehn neuen Songs anbietet, nicht einmal durchschnittlich ist, sondern getrost mit Wucht in die Tonne getreten werden darf. Die Riffs sind lahm, die holpringen Breaks und Übergänge verderben die Lust noch zusätzlich, der schwachbrüstige Sound ist auch nicht gerade ein Stimmungsaufheller, und wenn man dann noch über das ziemlich uninspirierte, kraftlose Gebell von Frontmann Simon Kirke sprechen muss, bleibt ein weiteres Mal nur Augenverdrehen. Selbst die Old-School-Attitüde, die sich bisweilen in einer wenig erfolgreichen Annäherung an den klassischen Elchtod-Sound spiegelt, kann nicht mehr viel retten, wenngleich das Feeling unterschwellig manchmal vorhanden scheint. Doch vergleicht man eine Platte wie "Tormentium" mit den Klassikern der schwedischen Urgesteine, hat die Diskussion ein jähes Ende - denn hier kann MUTILATE nicht mal im entferntesten mithalten.

Von daher wäre es doch absolut wünschenswert, wenn die jeweiligen Qualitätskontrollen noch einmal nachgebessert würden und nicht jeder Murks veröffentlicht wird, der im geringsten Ansatz etwas vermeintlich Kultiges beinhaltet. "Tormentium" ist - das muss ich so deutlich sagen - ein verzichtbarer, total lahmer Death-Metal-Release, den die Herren von GRAAVE und UNLEASHED zum Frühstück verspeisen, und zwar bestenfalls als Vorspeise...