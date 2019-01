Neues aus dem Maschinenhaus.

Dass in Brüssel nicht nur Bürokratie und Lobbyismus zu Hause sind, sondern auch interessante Musik, beweist das Trio MY DILIGENCE mit seinem zweiten Album "Sun Rose". Die Scheibe bietet eine Mischung aus Psychedelic, Prog, Noise, Space und Post Rock.



Wie die Band selbst aussagt, stand für sie 'Resentful' schon früh als Eingangsstück ihrer neuen CD fest. Denn tatsächlich stellt die Nummer mit ihrem rauchig-verzerrten Sound, der ebenfalls verzerrten, hohen und meist phlegmatischen Stimme und dem maschinenhaften Takt den ganzen Silberling aussagekräftig vor. Dem folgt in ähnlicher Grundausrichtung, aber deutlich wuchtiger und schneller 'Hunt The Hunter'. Klang "Sun Rose" bis dahin noch sehr modern, so glaubt man bei 'Backstabber' mit seinen lässigen Riffs und der Stimme irgendwo hinter einer Nebelwand aus Sound eine alte Aufnahme von HAWKWIND aus den 70ern zu hören. Nach dem überraschenden Ruhepol 'An Asteroid Arrow' kehrt die Scheibe mit 'Flying Poney' wieder in ihren ursprünglichen Trott zurück. Zwar sind anschließend 'Lecter's Song' und 'So Pretty So Cruel' von der Komposition interessanter, aber spätestens im Schlußdrittel bleibt MY DILIGENCE dermaßen in seiner Soundschleife gefangen, dass man, wenn man nicht sehr aufmerksam zuhört, kaum noch mitbekommt, wann ein neues Stück anfängt.



Zweifellos ist das Album handwerklich gut eingespielt, gut produziert und dem musikalischen Konzept entsprechend konsequent arrangiert. Aber um mich wirklich packen zu können, ist "Sun Rose" für mein subjektives Empfinden zu melodie- und emotionsarm. Das soll Freunde dieser Musikrichtung aber keinesfalls davon abhalten, in das Teil reinzuhören.