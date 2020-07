Erinnerungen an alte Zeiten

Da haben sich PURE STEEL RECORDS scheinbar irgendwie eine kleine Perle an Land gezogen. MY HEAVY MEMORY heißt die Band, beheimatet in den USA. Der Bandname ist Programm, möchte man sagen, denn die fünf Musiker toben sich stilistisch genüsslich in den 80er Jahren aus. Mit "Clarity" möchte man nun auch hierzulande für Aufmerksamkeit sorgen.

Mit 'Truth In Lies' geht es auf jeden Fall schon mal gefällig los, ein wenig WHITESNAKE hier, ein wenig KINGDOM COME dort, zwischendurch eine Prise DREAM THEATER. 'Keep Coming Back' stöbert ein wenig bei OZZY OSBOURNE und bei 'Bleed The Way' kann man dezent skandinavische Ideen heraus hören. Das Ganze könnte man beliebig fortführen, die Liste der Vorbilder ist scheinbar endlos. Aber Achtung, es wird der Sache nicht gerecht, wenn wir "Clarity" als reines Abgucken bei den oben genannten Helden disqualifizieren. Im Gegenteil, das hier vorliegende Album besticht trotz der Vielzahl an Einflüssen durch eine gute Portion Eigenständigkeit. Keine leichte Aufgabe, aber diese Jungs schaffen es, die Hits der guten, alten Zeit einen individuellen Stempel zu verpassen und sorgsam, ja fast unauffällig, in ihre Kompositionen einzufügen. Das Rezept dafür ist relativ einfach. Man schreibe acht mehr oder weniger passable Songs und nehme einen Sänger, der selbige stimmlich gut umsetzen kann. David Hechim jedenfalls ist der richtige Mann am richtigen Instrument.

Es fehlen zwar die richtigen Gassenhauer, die für die Ewigkeit herhalten dürfen und zwischendurch schleichen sich auch ein paar Songs ein, die auch nach mehrfachem Hörgenuss nicht haften bleiben wollen. Ein weiterer kleiner Wermutstropfen ist die etwas dünn geratene Produktion, vor allem dem Bass fehlt es an Durchsetzungskraft. Da wurde etwas verschenkt, aber dieses Makel kann man ja beim nächsten Mal korrigieren. Immerhin haben wir es hier nicht mit einem erfahrenen Haufen zu tun, von MY HEAVY MEMORY gibt es bis dato erst eine EP und die stammt immerhin aus dem Jahr 2013. Insofern darf ich insgesamt zu einem ordentlichem Debütalbum gratulieren.