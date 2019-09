Ansprechender, eigenständiger Power Metal, der überzeugt.

Beim - im Übrigen wunderschönen - klavierlastigen Herzklopf-Intro weiß ich noch nicht so recht, was ich von der Potsdamer Band MY INNER CIRCLE und ihrer Platte "Echo Of Hearts" halten soll. Kuscheliger Melodic Metal? Weit gefehlt. Nix mit Kuscheln, ganz im Gegenteil: Melodischer Power Metal mit richtig Pep. Nach dem ersten Durchgang und ein wenig Bandinfo stelle ich mir selbst die erstaunte Frage: Wie, die machen das erst seit drei Jahren? Ja, "Echo Of Hearts" ist das Debütalbum und es hat mich voll überzeugt. Tolle Instrumentalisten, klasse Gesang und hervorragend glasklar produziert.



Tolles Gitarrenriffing, teilweise knallhartes Drumming und herausragende Klavierparts, die sich ausgesprochen harmonisch einfügen. Dazu kommt die eingängige Stimme von Norbert, die manchmal herrlich „schmutzig“ klingt (mir fällt gerade kein besseres Adjektiv ein), die den Charakter der Songs unterstreicht und einem auch schon mal einen Schauer über den Rücken treibt. Auch die Duette von Lea und Norbert harmonieren einfach total gut, denn Lea hat auch eine beeindruckende Stimme. Das sollten die beiden ruhig öfter machen.



Also: Lasst euch durch das Intro nicht verunsichern, bei den nächsten zehn Songs geht es richtig zur Sache und es macht einfach nur Spaß, diese Platte zu hören. Wer die Gelegenheit hat, MY INNER CIRCLE live zu erleben, sollte diese unbedingt nutzen.