Anständige und vor allem abwechslungsreiche EP zwischen Modern Metal und Metalcore

"Evolution Sickness" (oder kurz: "Evosia") ist die aktuelle Bestandsaufnahme der Hamburger Metalcore-Combo MYOSOTIS, die seit kurzer Zeit die heimische Szene verstärkt und durchaus Argumente mitbringt, die im internationalen Vergleich anerkannt sind. So orientiert sich der melodische Überbau der sechs neuen Songs an den letzten SOILWORK-Releases, in Sachen Grooves sind auch Acts wie MACHINE HEAD schnell im Gespräch, wohingegen PARKWAY DRIVE als momentane Überväter des Genres ebenfalls einen deutlichen Einfluss gehabt haben dürften - zumindest wenn es um die Dynamik von "Evosia" geht, kann man hier kaum andere Rückschlüsse ziehen.

Umgekehrt lehnt sich die Band aus dem Norden Deutschlands in kreativer Hinsicht nicht allzu weit aus dem Fenster. Das Material ist grundsätzlich szenetypisch, die instrumentale Performance erreicht zwar ein recht hohes Niveau, ist aber auch nicht völlig außergewöhnlich, und beim Shouting ist das obere Mittelfeld auch längst im Rücken, weil die Herrschaften ihre Energie vor allem in die Vocals legen. Und dennoch: Man kennt es, man kann es ab einem gewissen Punkt vorhersehen, und das Maß an Eigenständigkeit ist letztlich nicht so hoch, dass man zu einem ständigen Applaus geneigt ist. Dies kann MYOSOTIS zwar mit einer entsprechend großen Hingabe und der wirklich tollen Darbietung wieder weitestgehend kompensieren, aber ein paar Abzüge in der B-Note bleiben letztendlich, weil das Rad hier nicht neu erfunden wird.

Live dürfte die Begegnung mit den Hamburgern allerdings interessant sein, da die Band keine halbe Sachen macht und bereits im kleinen Rahmen der neuen EP ein abwechslungsreiches Programm gestaltet. Für noch größere Aufgaben muss man aber noch ein paar Alleinstellungsmerkmale herausarbeiten - doch das ist der Band durchaus zuzutrauen!