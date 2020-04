Beeindruckendes Livedokument vor historischer Kulisse!

Ursprünglich wurde "Live In Carthage" ja bereits letztes Jahr im November über das französische Label Verycords veröffentlicht, da allerdings nur in streng limitierter Auflage, die dementsprechend schnell vergriffen war. Dank Ear Music können jetzt auch alle, die seinerzeit leer ausgegangen waren, sich dieses historische Livedokument ins Haus holen.



MYRATH wurde 2018 die besondere Ehre zuteil als erste Rockband überhaupt im antiken Amphitheater von Karthago aufzutreten zu dürfen. Und es war klar, dass diese ganz spezielle Show in ihrer tunesischen Heimat für die Nachwelt festgehalten werden musste. Herausgekommen ist dabei ein sowohl optisch als auch musikalisch mitreißender Konzertmitschnitt. Die Bühnendeko präsentiert sich dem Anlass entsprechend in orientalischer Optik und auch die riesigen Bildschirme im Hintergrund machen mächtig was her. Die Band zeigt sich an diesem Abend in bestechender Form und wird von 7000 enthusiastischen Fans dementsprechend abgefeiert. Die Setlist an diesem Abend ließ keine Wünsche offen und beinhaltete auch schon Stücke von erst im darauffolgenden Jahr erscheinenden Album "Shehili". Die besondere Liveatmosphäre wurde kameratechnisch inklusive Tänzerinnen perfekt eingefangen und auch am Sound gibt es hier rein gar nichts zu meckern.



Sehr interessant ist auch das "Making Of" auf der DVD, welches unter anderem die Vorbereitungen zu diesem Konzert zeigt, wobei auch diverse Probleme bewältigt werden mussten. Dies gibt es ist in französischer Sprache mit englischen Untertiteln. Auf der CD gibt es als Bonus eine gelungene neue Version von 'Believer', die von keinen Geringeren als Keyboardlegende Don Airey veredelt wurde.



Alles in allem ist "Live In Carthage" eine runde Sache, auch wenn in heutiger Zeit eventuell ein Blu-Ray durchaus wünschenswert gewesen wäre. Aber ganz ehrlich, kann ich mit der CD/DVD Kombi in einem schmucken Digipak hier sehr gut leben.