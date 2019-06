<p class="MsoNormal">Ordentliches Debüt</p>

Die Schweizer können rocken, das hat die Nation schon oft unter Beweis gestellt. Bei dem vorliegenden Act handelt es sich um zwei Herren, die zusammen mit Frontdame Denise unter dem Banner N.M.A. unterwegs sind und mit der gleichbetitelten Scheibe ihr Debüt vorlegen. Zwar wird im Info-Schreiben eine Mischung aus Old-School Thrash Metal und Rock'n'Roll angesprochen, doch musikalisch ist das Trio aus Zürich wohl eher im klassischen Heavy Metal – mit dezenten Thrash- und einigen Rock-Nuancen hier und da – anzusehen.

Für ein Debüt kann sich "N.M.A." durchaus hören lassen, obwohl man hinsichtlich des Sounds und der fehlenden Spannungsmomente sicherlich noch sehr viel Platz nach oben hat. Doch musikalisch machen knackige Songs wie 'This World' gleich zu Beginn, der Groover 'Shining Bolt', die 'Turn On The Light'-Dampfwalze, das Stakkato-Riffing bei 'Dark Creatures' oder das halbballadeske 'Tearminator' (nettes Wortspiel!) viel Freude und lassen aufhorchen. Die Passagen wiederholen sich nicht, N.M.A. versucht abwechslungsreich und variabel vor sich hin zu musizieren und mit einem besseren Sound hätte man wohl noch mehr aus dem Debüt herausholen können.

Leider – und dort liegt das große Manko – kommt Denise' Stimme leider viel zu lasch und kraftlos daher, was sich natürlich in der B-Note der einzelnen Songs eher negativ auswirkt. Da muss künftig einfach mehr Wumms hinter der Bassistins Stimme. Ansonsten kann man den Schweizer Musikern keinerlei Vorwürfe machen und warum sollte man mit dem nächsten oder übernächsten Rundumschlag nicht den Platz nach oben entsprechend ausfüllen können?