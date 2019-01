Dichte Atmosphäre mit mäßigem Sound

NACHTEULE - Mal wieder eine mir bis dato völlig unbekannte Band bzw. ein Projekt, welches aufgrund des Namens mein Interesse wecken konnte. Als ich diesen gelesen habe, geisterte mir sofort eine deutsche Black-Metal-Band durch den Kopf, die mittlerweile leider auch schon in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist. Die Rede ist natürlich von LUNAR AURORA. Auf dessen Abschiedsalbum "Hoagascht" gibt es nämlich ein Lied namens 'Nachteule', und wenn die Musik der gleichnamigen Band in eine ähnliche Kerbe haut, dann dürfte das genau mein Fall sein. NACHTEULE ist das Projekt von Noctis aus Montreal (Kanada), der die Musik komplett im Alleingang zusammenzimmert und einspielt. Bei 'Bergdorf' handelt es sich um den zweiten Longplayer, musikalisch soll das Ganze atmosphärischer Black Metal mit Shoegazing-Elementen sein.



Beim Studium der Trackliste könnte man fast denken, dass man es mit einer EP zu tun hat, denn 'Bergdorf' umfasst insgesamt nur fünf Songs, wobei der erste noch dazu ein Intro ist. Allerdings überschreiten zwei Nummern die Zehn-Minuten-Marke, eine ist knapp darunter, und eine schlägt mit knapp sieben Minuten zu Buche. In der Summe sind das knapp 40 Minuten, also absolut in Ordnung. Bereits das Intro 'L'Aube' lässt vermuten, dass man es hier nicht mit aggressivem Gerumpel zu tun hat, denn es gibt akustische, leicht mystische Gitarrenklänge, die den Hörer sofort in ihren Bann ziehen. Die Songs spielen sich hauptsächlich in mittleren bis getragenen Geschwindigkeitsregionen ab, gelegentliche Blast-Beat-Attacken werden auch immer mal eingestreut.



Die überaus dichte Atmosphäre stellt die größte Stärke von "Bergdorf" dar. Man bekommt unweigerlich Bilder von nebelverhangenen Wäldern in den Kopf projiziert, da passt das oft schleppende Tempo wunderbar dazu. Auch die gelegentlichen Einsprengsel von akustischen Gitarren reihen sich perfekt in das Klangbild ein. Leider hat "Bergdorf" aber auch einen immensen Schwachpunkt: den leider nur mäßigen Sound, der für mich der Hauptgrund ist, warum die Scheibe nicht öfter in meinem Player rotieren darf. Wie so oft ist das Schlagzeug sehr leise und für meinen Geschmack zu sehr im Hintergrund. Auch die Gitarren klingen leider manchmal zu verwaschen, was den Hörgenuss doch stark trübt, Atmosphäre hin oder her. Mag ja sein, dass NACHTEULE genau diesen Sound für "Bergdorf" haben wollte, aber im Jahr 2018 kann eben jeder daheim und ohne teures Studioequipment qualitativ bessere Aufnahmen machen, wenn er denn möchte.



Ich bin etwas zwiegespalten, denn musikalisch ist "Bergdorf" richtig ordentlich geworden und hat einiges zu bieten. Vor allem die dichte Atmosphäre weiß zu gefallen. Die düstere und mystische Stimmung, die auch DSBM-Fans gefallen dürfte, entfaltet vor allem im Winter ihre volle Kraft. Andererseits ist der Sound leider nicht mehr als mäßig und trübt den Hörgenuss deutlich. Und mit LUNAR AURORA kann sich NACHTEULE in dieser Form nicht mal ansatzweise messen. Damit reiht sich "Bergdorf" in die lange Liste der Black-Metal-Alben ein, die zwar über großes Potential verfügen, dieses aber nicht vollständig ausschöpfen können und in den meisten Sammlungen eher als Staubfänger fungieren werden. Denn wenn man Bock auf atmosphärischen Black Metal hat, wird man ein besseres Album aus dem Regal ziehen. Schade.