Erneute Steigerung!

Hatte ich in meinem Review zum Vorgänger "Spukhaus" die musikalische Findungsphase, in der man sich auf den ersten beiden Veröffentlichungen befand, für eigentlich abschlossen erklärt, überraschen mich die Kaiserlauterer auf ihrem neuesten Werk "Schattenwandler" und belehren mich doch glatt eines Besseren. So ist es Neuzugang Bernd Basmer (Gitarre, Bass und Elektroniks), der sich als so etwas wie das letzte noch fehlenden Mosaiksteinchen entpuppt. Nachdem das letzte Album als Duo entstanden ist, wobei sich Thorsten Fries neben dem Gesang eben auch noch um Bass und Gitarre gekümmert hat und Schlagzeuger Arndt Hebel auch um die Keyboard, sind die Aufgaben jetzt auf drei Personen verteilt.



Der Neue an der Gitarre bringt sich gleich mächtig gut ein, denn in Sachen Härtegrad hat man ein deutliches Schippchen drauf gepackt, und bereits frühere Annäherungen zur Neuen Deutschen Härte sind stellenweise deutlicher als vorher auszumachen, wobei allerdings die Gothic-Elemente immer noch einen nicht unerheblichen Teil des NACHTGREIF-Sounds ausmachen. Mit dem Titelstück hat man dann auch gleich eine der für mich besten Nummern an den Anfang gepackt. Gleichwohl kann ich allerdings sagen, dass auch ansonsten in Sachen Qualität nichts zu meckern gibt. Und auch daran hat Bernd Basmer einen großen Anteil, hat er doch bei allen Stücken kompositorisch mitgewirkt. Hier hat Thorsten Fries einen perfekten Partner gefunden. So erstrahlt auch 'Eisige Schönheit', bekannt vom letzten Album, in einer neu arrangierter Version in neuem Glanz.



Die Texte auf "Schattenwandler" stammen wieder komplett aus der Feder des Sängers, der auch diesmal wieder Themen aufgreift, die nicht unbedingt immer leichte Kost sind und durchaus zum Mitdenken anregen sollten. So wird unter anderem der Klimawandel in 'Asche' und 'Eisige Schönheit' thematisiert. 'Geliebter Feind' beschäftigt sich mit dem dunklen Ich, das in jedem von uns steckt. Und mit 'Resilient' und 'Angst' sind zwei Stücke enthalten, die mir persönlich besonders am Herzen liegen, da sie einem Mut machen sollen sich in schweren Zeiten nicht unterkriegen zu lassen. Gerade jetzt besitzen solche Mutmacher ein ganz besondere Bedeutung. Schade finde ich allerdings nur, dass es wieder einmal versäumt wurde, die Texte auch im Booklet abzudrucken.



NACHTGREIF ist es mit dem vierten Output doch tatsächlich gelungen, sich nochmals kräftig zu steigern. Wer die letzten Alben gemocht hat, wird "Schattenwandler" lieben.