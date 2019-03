Zeitlos genial

Rock & Roll im zeitgemäßen Kontext - genau das kann man von der neuen NAVARONE-Platte erwarten. "Salvo" ist ein aufgeschlossenes und dennoch sehr traditionell ausgerichtetes Album, das die Leidenschaft von Legenden wie AEROSMITH und LED ZEPPELIN ins Hier und Jetzt trägt, sie mit alternativen Versatzstücken schmückt und dennoch so viel Eigenblut durch die Adern pumpt, dass man fast geneigt ist, das junge Quintett als möglichen Wegbereiter einer neuen Generation ins Spiel zu bringen. Zumindest wenn man von den zehn neuen Kompositionen ausgeht, scheint es wirklich angebracht, die Messlatte für Künftiges verdammt hoch anzusetzen.



Doch was macht "Salvo" so besonders, abgesehen von der packenden Intensität, mit der die Band ihre Songs in die Performance schickt? Oder reicht dieses emotionale Wechselspiel, das von druckvoll produzierten Rocksounds unterlegt wird schon aus? Grundsätzlich würde man hier bereits zustimmen wollen, doch NAVARONE präsentiert darüber hinaus viele kreative Ansätze, speziell was die Dynamik der neuen Songs angeht. Nachdem etatmäßige Fast-Forward-Geschichten wie 'The Strong Survive' und 'Waste' bereits die ersten Früchte eingefahren haben und ein dreckiger Kraftakt wie 'Cerberus' erste Gänsehautmomente kreieren konnte, verlegt sich NAVARONE zunehmend stärker darauf, auch auf experimentellem Wege zum Erfolg zu kommen. 'Fire' und 'Another Way' punkten hierbei mit außergewöhnlich inszenierten Grooves, 'Mind's Eye' schielt hin und wieder nach Seattle, hat aber auch ein bisschen TOOL/A PERFECT CIRCLE-Atmosphäre, und mit 'Surrender' und 'Who Are You' gibt es im Zielspurt weitere High-Energy-Hits, die sich mehr als nur gewaschen haben.



"Salvo" ist in seinem Sektor nicht nur eines der bisherigen Jahreshighlights, sondern bis zum Ende des ersten Quartals der neue Branchenführer für zeitlosen Rock & Roll anno 2019. Diese Scheibe strotzt nur so vor Kraft und Leidenschaft und vereint ganz nebenbei mehrere Jahrzehnte Musikgeschichte in gerade einmal zehn Kompositionen. Wahnsinn - und wahnsinnig toll!