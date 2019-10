Kalter, wüster Haßbatzen.

Ui, das ist aber ein schroffes Ungetüm von NEBULAE. Unnahbare, sperrige Trümmer-Riffs und der Schreigesang von Miriam Granatello dominieren die Musik, für die ich zugegebenermaßen kein Experte bin. Offenbar lehnt man sich stilistisch an die momentan sehr angesagten JINJER an, den unbarmherzigen Groove von GOJIRA höre ich aber auch heraus. Doch während zumindest letztere - vor allem live - noch einen gewissen Reiz auf mich ausstrahlen, lasse ich "Pulse" einfach nur willenlos über mich ergehen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ich finde nichts, was meinen Geist stimulieren könnte.



Die Mucke ist wie PANTREAs "Far Beyond Driven", mit Ausnahme des letzten Songs 'Dust', ein kalter, wüster Haßbatzen ohne Herz und Melodie. Vielleicht ist aber genau die für manch einen ja auch der Reiz. Bei mir zerschellen aber die Versuche, doch so etwas wie einen eingängigen Refrain zu basteln, schon im musikalischen Ansatz.