Die rohe Kraft des schwarzen Metals!

Der erste NECROGOSTO-Release wurde von der Band selbst vor geraumer Zeit schon auf Tape vertrieben, allerdings sollte es bei einer extrem schmalen 60er Auflage bleiben, die natürlich inzwischen längst vergriffen ist. Bei Nuclear War Now! hat man das Potenzial der brasilianischen Noise-Black-Metal-Combo erkannt und entdeckt, dass auch in Südamerika die Vibes der ersten MAYHEM-Augfnahmen nach wie vor präsent sind. Zwei Jahre später wird das selbst betitelte Demo ein weiteres Mal veröffentlicht - und das sollte man sich als Liebhaber des Euronymous-Vermächtnisses auf keinen Fall entgehen lassen.



"Necrogosto" liegt irgendwo zwischen der ursprünglichen, rabiaten Darbietung auf "Deathcrush" und der bereits etwas kompakteren, aber umso bestialischeren Interpretation des "De Mysteriis Dom Sathanas"-Materials. Die Brasilianer geben sich der Verrohung auf ähnlich leidenschaftliche Weise hin wie das norwegische Original. Das Songwriting protzt ebenfalls mit Chaos und Vernichtung und atmosphärisch sind die fünf eigentlichen Songs so frostig und beklemmend, dass man sich flugs an jene Zeiten zurückerinnert fühlt, als der Black Metal den Underground aufmischte und die BEwegung nach neuen Extremen suchte.



Knapp 30 Jahre später wird NECROGOSTO das 2007 erstveröffentlichte Werk zwar nicht mehr in einen Mythos verwandeln, aber sicherlich in einen Kult-Rlease, dessen raue Kraft auf keinen Fall unentdeckt bleiben darf. Als MAYHEM-Anbeter hat man sogar überhaupt keine Wahl und sollte unmittelbar mit dem Label in Kontakt treten, um eines der neuen (und vermutlich letzten) Exemplare ordern. Das hier ist Black Metal in Reinkultur!