Außer Grooves nix los

Ziemlich genau zehn Jahre sind verstrichen, seit ich zum ersten Mal Bekanntschaft mit NEED2DESTROY gemacht habe, und schon damals hatte die Band nicht sonderlich viel Überzeugendes im Köcher, sondern nervte vorwiegend mit einem unausgegorenen Mix aus melancholisch gefärbten Alternative-Sounds und Crossover-tauglichem Groove Metal, der gegen vergleichbare Acts wie ILL NINO allerdings absolut nichts ausrichten konnte. Mit der Veröffentlichung von "Show" fühlt man sich daher auch ein wenig in der Zeitschleife gefangen, denn geändert hat sich bei der Truppe aus Ulm absolut nichts. NEED2DESTROY produziert nach wie vor belanglose Stampfcore-Nummern, versucht durch einige lateinamerikanisch geprägte Spielereien vergeblich, etwas Anspruch in die Materie zu bekommen, und hangelt sich schließlich mal wieder an das Cavalera-Umfeld, ohne aber auch nur ansatzweise dieses Niveau zu erlangen.

Ergo ist auch das neue Album nicht jene Platte, mit der die Süddeutschen durchstarten werden, was vorrangig daran festzumachen ist, dass intern einfach fast gar keine Entwicklung stattgefunden hat. Die "Show" ist weder packend noch emotional mitreißend, sie setzt nichts in Bewegung und sollte auch live nicht viele Muskeln strapazieren - da schon eher die Nerven, die irgendwann auch mal nach Songmaterial verlangen, das straight, heavy und leidenschaftlich zugleich klingt. Doch damit kann NEED2DESTROY auch anno 2019 nicht dienen; stattdessen geht die Band zurück zu ihren wenig prominenten Anfängen und setzt auch diesmal genauso wenige Akzente wie einst zu Zeiten des Debüts.