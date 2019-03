Lahmes Modern-Metal-Geschrubbe

Intensität ist sicherlich ein Thema, an dem die Herren von NEORHYTHM noch arbeiten sollten. Die finnischen Newcomer probieren sich an abgegriffenen Modern-Metal-Grooves, zitieren sich quer durch die Rifflandschaft aller möglichen MESHUGGAH-Nachahmer, bringen dabei aber so wenig Eigenes zustande, dass die Spannungskurve für den aktuellen Release bereits ziemlich bald nach unten zeigt - und das leider auch verdammt steil.

"Zetetic" ist nach wenigen Minuten komplett durchschaut und in der weiteren Abfolge völlig vorhersehbar. Tempovariationen sind den Nordeuopäern offenbar ebenso schnuppe wie auch nur der Anflug einer kreativen Idee, die nicht auf den Vorgaben von COAL CHAMBER und Co. basiert. Insofern ist die Messe nach zehn Songs auch schon gelesen, ohne dass man hier besondere Eindrücke vom Altar empfangen hätte. Mit Songs wie 'Matrix Sleep' und 'Nanogods' bäumt sich die Band zwar kurzzeitig mal auf, doch auch hier gelten eigentlich dieselben Schemata, die in den vorangegangenen Songs schon für gepflegte Langeweile gesorgt haben, nur eben dass NEORHYTHM in den genannten Stücken ein wenig an der Aggressionsschraube gedreht hat.

Für das Fazit braucht es daher auch keine lange Einleitung: "Zetetic" ist ein Standard-Album mit einer überschaubaren Ansammlung erwähnenswerter Momente bei einer gleichzeitigen Fülle wiederkehrender, sich schnell verbrauchender Fragmente. Kurzum: verzichtbar.