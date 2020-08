Die Imperial Priestess legt sich mit den Göttern an.

THE NEPTUNE POWER FEDERATION ist ein Haufen hoffnungsvoller, frecher Emporkömmlinge aus Australien, die mit "Memoirs Of A Rat Queen" anno 2019 in einigen Jahreslisten unserer Redakteure aufgetaucht ist. Die Band fällt musikalisch wie optisch auf und hat mit der "Imperial Priestess" eine wahre Sangesgöttin in ihren Reihen (zum Interview). Und natürlich wollen sich Götter mit anderen Göttern messen. DIO ist zum Beispiel ein Metalgott. Und Freddie Mercury? Zumindest auch eine QUEEN, mit der sich die Priestess anlegen will. Dies wird auf der vorliegenden Live-EP dokumentiert. Zwei RAINBOW-Hits ('Kill The King' und 'Long Live Rock'n'Roll') und zwei Rocker aus der QUEEN-Frühphase ('Son And Daughter' und 'Tie Your Mother Down' vom Debüt-Album "Queen") werden hier dargeboten.

Mutig, ist mein erster Gedanke. Doch die Band zeigt sich selbstbewusst und kompetent, wenn auch die Originale riesige Schatten werfen. Wenn ich mich frage, ob ich diese Versionen jemals wieder hören oder gar den Originalen vorziehen würde, würde ich dies eventuell verneinen. Die Versionen sind zwar nah am Original gehalten, von einer guten Band energetisch vorgetragen, aber eben auch nicht von einer Originalität, die auf Dauer einen Mehrgewinn darstellen wird. Andererseits, was soll man denn tun als Undergroundband von Down Under, jetzt in der Corona-Krise? Man wollte ja in Europa touren, was für eine Band von der anderen Halbkugel eh schon ein großer Erfolg ist. Das geht aber nicht. Da kann man doch auch mal schön RAINBOW covern und wir Musikaffinen sollten dem auch mal ein Lauscherchen gönnen. Für mich geht die Veröffentlichung schon in Ordnung.