Eine schwedische Black/Death-Perle!

Man muss nicht lange überlegen, wenn man die Frage gestellt bekommt, aus welchem Land NETHERBIRD wohl kommt und man sich dann die Musik der Band zu Gemüte führt. Denn was sich anhört, als käme es aus Schweden, kommt in diesem Fall auch tatsächlich aus Schweden. Warum man das so einfach erkennt? Nun, diese Form und Qualität von melodischem Black/Death Metal kennt man am ehesten aus besagtem skandinavischen Land.



Natürlich kommen einem dann vergleichbare Bands in den Kopf. Dabei dann als erstes (fast schon logischerweise) DISSECTION, als nächstes dann NAGLFAR. Und diese beiden Bands passen tatsächlich ganz gut, wenn man "Into The Vast Uncharted" hört. Von der Atmosphäre her kann NETHERBIRD hier tatsächlich an Jon Nödveidt und Co erinnern. Im Gegensatz zu manch anderen Bands versucht NETHERBIRD aber nicht, tatsächlich das Erbe von DISSECTION anzutreten und so zu klingen. Und auch wenn NAGLFAR grundsätzlich schneller sind, als die Songs auf dem hier vorliegenden Album, ist eine gewisse Ähnlichkeit in Gesamtsound nicht von der Hand zu weisen.



Apropos Songs. Die sind auf "Into The Vast Uncharted" abwechslungsreich und ausnahmslos gut. Und mit 'Saturnine Ancestry', 'Mercury Skies' und 'The Obsidian White' haben die Jungs sogar richtig starke Nummern geschrieben. Und das eher ruhigere 'Eventide Evangel' sorgt zum richtigen Zeitpunkt für eine kurze Verschnaufpause.



"Into The Vast Unchained" ist das bisherige Highlight in der Geschichte von NETHERBIRD. Es ist sogar so gelungen, dass es die Scheibe in meine persönlichen Top-20-Perlen des Jahres 2019 geschafft hat. Ganz stark!