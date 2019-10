Britisch angehauchter Alternative Rock aus dem Norden.

Aus Norwegen tritt in diesem Jahr eine Formation ins Rampenlicht, deren Mitglieder sich bisweilen hinter Preudonymen und Masken verbergen. Man weiß also nicht viel über die vier Herren, die hier nun ihr Debüt-Album präsentieren, außer dass sie - oder wenigstens die beauftragte Promo-Agentur - als vergleichbare Interpreten nicht gerade zurückhaltend BIFFY CLYRO, PINK FLOYD und QUEENS OF THE STONE AGE nennen. Der Vergleich mit den erstgenannten Briten ist vielleicht gar nicht so unpassend und bei so manchen Kompositionen könnte man sich sogar vorstellen, sie stamme von den Vorbildern. Auf der anderen Seite muss man es sich nun auch gefallen lassen, mit den schottisch geeichten Maßstäben gemessen zu werden. Von den beiden anderen Bands lasse ich vielleicht Einflüsse gelten; stilistisch ist man aber von diesen Größen jedoch ein ganzes Stück entfernt.

Wie dem auch sei: 'Light Spills Over' ist ein Ohrwurm sondergleichen und setzt sich im Prinzip schon beim ersten Durchgang vom selbstbetitelten Album bei mir fest. Es folgen acht weitere Songs, die allesamt auf einem ähnlichen Niveau rangieren: Tiefpunkte lassen sich keine ausmachen, weitere echte Highlights allerdings auch nicht.

Demjenigen, der sich ein bisschen mit dem Schaffen von BIFFY CLYRO auskennt, dem dürfte beim Lauschen der Songs von "The New Death Cult" an mehreren Stellen auffallen, dass sowohl Gesangslinien, als auch grundlegende Strukturen der Lieder eine ganz klare Inspiration aufweisen. Gleichzeitig fehlt es den Kompoitionen aber oftmals an Gerissenheit, Diffizilität und Diversität; manches klingt einfach etwas unbeholfen plump. In meinem Kosmos vergleicht man sich aber auch tatsächlich mit den unanfechtbaren Meistern der alternativen Rockmusik und diese Kritikpunkte lassen das Album von THE NEW DEATH CULT keinesfalls an Glanz verlieren. Ohrwurmpotential ohne Ende bei gleichzeitig abwechslungsreichen Songs ist ein Zeugnis, das man diesem Langspieler gern ausstellt und durchaus eine Empfehlung zum Kauf sein soll.