Fabelhafter AOR aus Großbritannien.

"Ignition" stellt meine erste Begegnung mit dem britischen Komponisten, Sänger und Multi-Instrumentalisten Steve NEWMAN dar. Ich muss schon sagen, ich habe wohl noch dringlichst Nachholbedarf in Sachen NEWMAN, vor allem wenn ich einen Blick auf dessen Diskografie werfe, in welcher sich schon so einige Alben tummeln.

Direkt beim ersten Titel 'End Of The Road' schlägt einem die klare, druckvolle Produktion sofort positiv entgegen und pusht den hart rockenden Eröffnungstrack zusätzlich nochmal nach vorne. 'Chasing Midnight' zeigt sich verspielt und wurde mit einem wahrhaft großartigen Refrain versehen. 'Ignition' erinnert von seiner Instrumentalisierung her an Großtaten eines RUSS BALLARD und lädt den Hörer direkt zum Mitgrooven ein. Mit dicken "Whooohooo Whooohooo"-Chören startet 'Worth Dying For' und beweist in der Folgezeit, dass der Titel dringlichst nach einer Live-Aufführung lechzt. Beim folgenden 'To Go On Loving You' fühlt man sich aufgrund des Songaufbaus unweigerlich an JEFF SCOTT SOTO erinnert und 'Moving Target' punktet mit durchdachten progressiven Einflüssen. 'Last Chance' ist eine wunderbar hart rockende Nummer und weckt Assoziationen an die amerikanischen Großmeister STYX. 'Life In The Underground' beginnt zunächst sehr gemächlich, steigert dann sein Tempo um direkt wieder ausgebremst zu werden und entwickelt dadurch eine sehr spezielle Atmosphäre. Bei 'Wild Child' haben wir es mit einer mächtig abgehenden Tanznummer zu tun und auch das folgende 'Promise Me' macht einfach nur tierischen Spaß. Sanfte Wellengeräusche und beruhigendes Vogelgezwitscher laden bei 'The Island' zum Träumen auf einer einsamen Insel ein bevor einen die Abschlussnummer 'Welcome To The Rush' nochmals gehörig in Wallung bringt.

"Ignition" bietet zwölf Volltreffer feinsten Melodic Rocks und hält alle wichtigen Zutaten bereit, die eine gute AOR-Scheibe auszeichnen. Ein Blick auf die Zutatenliste sieht bei "Ignition" folgendermaßen aus: Hervorragende Produktion, lebendiges Songwriting, fabelhafte Refrains, großartige Hooks, tolle Melodien und ein äußerst abwechslungsreicher, mitreißender Gesang. Ich denke nicht nur unser Cheffe Peter, der ja bekanntlich seit geraumer Zeit die AOR-Fahne stolz gen Himmel reckt, dürfte seine helle Freude an diesem fabelhaften Album haben.