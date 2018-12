Am Anfang "nur" ein Projekt

Es waren einmal zwei Herrschaften, der eine charmant und brüllend bei SOILWORK, der andere als Live-Gitarrist bei der Tour dabei. Beide unterhielten sich über die gute, alte Zeit, in denen Stadionrock noch episch und rockig, AOR ganz hoch im Kurs und die Bandschar bestehend aus RAINBOW, THIN LIZZY, JOURNEY, TOTO, ASIA und FOREIGNER noch richtig heißer Scheiß war. Die Zeiten ändern sich, zugegeben, doch das Feuer, die Leidenschaft und die Spielfreude, die klassischer Rock versprüht, stirbt niemals aus! Das wussten auch Speed und David und so entstand die Idee, ihre eigene Version dieser Rock-Variante zu spielen und begabte Musiker, u.a. den ARCH ENEMY- und SPIRITUAL BEGGARS-Saitenzupfer, um sich zu scharen.



THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA war geboren. Es dauerte fünf Jahre, bis mit "Internal Affairs" das Debüt über Coroner Records erschien und als kleiner Achtungserfolg verbucht werden konnte. Am Anfang war die Band noch hörbar von DEEP PURPLE, YES und GENESIS beeinflusst, doch spätestens ab dem Zweitwerk "Skyline Whispers" fand die tolle Truppe ihren ganz eigenen Stil.



Nun, Ende 2018, veröffentlicht Nuclear Blast die ersten beiden THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA-Alben sowohl auf CD als auch – Sammler und Nostalgiker aufgepasst! – als Vinyl! Zumindest "Internal Affairs" wurde liebevoll mit neuem Artwork ausgestattet und auch wenn sich stilistisch das Debüt von den absoluten Glanz- und Großtaten "Amber Galactic" und "Sometimes The World Ain't Enough" ein klein wenig unterscheidet, so zeigen doch Songs wie 'California Morning', 'Transatlantic Blues' oder auch das superbe Titelstück sowie das heutzutage immernoch gern live gespielte '1998' doch ganz deutlich, wohin die Richtung künftig gehen soll.



Es ist ein tolles Debüt mit vielen Höhepunkten, noch mehr Ohrwürmern, grandiosen Musikern und herzerwärmenden Ideen. Und THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA ist im Übrigen die erste Band meines musikalischen Horizonts, die es geschafft hat, mich jeden Tag mit einem anderen bockstarken Ohrwurm aus der Diskographie aufstehen zu lassen. Ganz großes Kino also, was SOILWORKS-Björn mit seinen Mitstreitern hier 2012 fabriziert hat und nun noch einmal – Nuclear Blast sei Dank! – jene Aufmerksamkeit bekommt, die "Internal Affairs" verdient.