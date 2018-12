Zum Niederknien und frei sein

Was am Anfang lediglich ein Spaßprojekt war, sollte sich spätestens ab dem Zweitwerk "Skyline Whispers" zu einer der tollsten, spielfreudigsten und genialsten Supergroups des 21. Jahrhunderts entwickeln. Nachdem bereits drei Jahre zuvor das debütierende "Internal Affairs" die erste Richtung vorgab, sollte das damals noch über Coroner Records veröffentlichte Nachfolgealbum schon deutlich mehr in die Richtung gehen, die man heute von THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA kennt.



Der eigene Stil ist da schon zum Greifen nahe: Wunderbare Hooks, Ohrwürmer in Hülle und Fülle, die gleich ab der ersten Sekunde zünden, ein warmer, mitreißender Sound mit Refrains für die Ewigkeit und Musikern, die es nicht nur verstehen, ihre immensen Stärken auszuspielen, sondern diese auch noch zu einer traumhaften Symbiose zu vereinen. "Skyline Whispers" ist einfach ein furchtbar gutes Album geworden, dass nicht nur Bands wie JOURNEY, TOTO, FOREIGNER oder Konsorten imitiert, sondern die Harmonien, Melodien und Synthies nimmt und ihre Version dieser wunderbaren Musik fabriziert.



'Living For The Nighttime', 'Stilletto' und 'All The Ladies' gehen sofort ins Ohr, von 'Sail On' bis zum 'September You’re A Woman'-Bonus ist diese Platte Unterhaltung und vor allem Nostalgie pur. Sie schreit nach Sommer, Sonne, Sonnenschein – Highway-Feeling mit Sonnenbrille und dem Gefühl der absoluten Schwerelosigkeit. Speed, David, Sharlee und Co. zeigen, wie man mit einfachen aber effektiven Mitteln gänzlich zeitlose Musik zaubern kann.



Das hätte bereits vor 40 Jahren funktioniert, sorgt anno 2018 für proppevolle Hallen und ausverkaufte Clubs und würde auch noch in zehn, zwanzig Jahren akustische Bäume ausreißen. Mit Charme, dem gewissen Augenzwinkern und einem hohen Maß an Hingabe ist "Skyline Whispers" ein bockstarkes AOR-Album geworden – bereits 2015 als auch jetzt als Re-Release 2018.