Tales Of Sorcery And Death

Da geht noch mehr!

Das Warten ist Vorbei. Nach der durchaus beachtlichen EP "Stories From Beyond" ist NIGHTBEARER zurück und stellt mit "Tales Of Sorcery And Death" das erste Album der Bandgeschichte vor. Und siehe da, man könnte meinen, das Duo hat sich meine Kritik zur EP zu Herzen genommen. Der nervige Snare-Sound nervt nicht mehr (was vielleicht nur daran liegt, dass die Snare leiser abgemischt wurde!?) und die Songs klingen nicht mehr ganz so stark nach BLOODBATH.

Das heißt natürlich nicht, dass NIGHTBEARER sich bzw. den Old School Death Metal neu erfunden hätte, denn die musikalischen Einflüsse von besagten BLOODBATH, aber auch ENTRAILS und DISMEMBER sind nach wie vor offensichtlich, aber man hört den Songs schon um einiges mehr an, dass es sich um NIGHTBEARER und nicht um besagte größere Bands handelt.

Was "Tales Of Sorcery And Death" fehlt, sind Hits. Die Songs sind alle auf einem guten musikalischen und songwriterischen Niveau, aber nicht mehr. Es fehlt dieses wirklich herausstechende, dieses letzte bisschen, was aus einem guten Song einen sehr guten oder eben noch besseren Song macht. 'Lycantrophic Death Squad' könnte so ein Song sein, aber auch hier fehlt noch so ein kleines bisschen. Dennoch ist es für mich der beste Song des Albums, da er mit seinen Tempowechseln zwischen Strophe und Refrain für schöne Abwechslung sorgt.

"Tales of Sorcery And Death" ist ein gutes Debütalbum und macht erneut Hoffnung auf mehr.