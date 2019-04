Hochwertiges für Auge und Ohr!

Als erstes fällt bei "Outside The Dream" das Artwork von Christian Keijsers auf. Es ist eines der Beispiele, für die das CD-Format viel zu klein ist, um alle Details erkennen zu können. Man sieht eine Straße, die durch einen Tunnel führt, der mit einem Auge endet. Eine Seite der Straße ist aber Wasser, aus dem ein Thunfisch springt. Und auf der Straße liegt ein Krake. Am Himmel scheint nicht der Mond, sondern die Erde, sie hat allerdings einen Kometen-Schweif, als würde sie gerade herunterfallen. Dazu gibt es Bäume, Gebirge, rauchende Schlote und Leuchttürme. Und das ist nur die Frontseite. Was wohl am Ausgang des Tunnels lauert?



Nun aber zur Musik. Und diese erfüllt im Großen Und Ganzen die Erwartungen, die das Cover hervorruft. Wir hören hochklassigen Psychedelic Rock, der mal an PINK FLOYD (z.B. der Opener und Titeltrack), mal an die DOORS (z.B. 'From Nowhere'), mal aber auch die heuer populären Retro- und Stoner-Rock-Combos erinnert (z.B. 'Hawk Rock'). Dementsprechend hören wir abwechselnd orgelgetränkten Rock, wabernde und hypnotische Sounds und bisweilen fies einfallende Zerrgitarren.



Okay, Bands, auf die diese Beschreibung passt, gibt es derzeit so manche, dennoch würde ich nicht sagen, dass NO MAN'S VALLEY eine von vielen ist. Ähnlich wie die Berliner SUNS OF THYME verstehen es die Niederländer, das musikalische Erbe der Referenz-Bands, insbesondere der DOORS, auf eine eigenständige Art und Weise zu verwalten. Ich kenne wenige Psych-Bands, die einen ähnlich düsteren, leicht psychotischen Touch in ihre Musik bringen. Das liegt vor allem an Sänger Jasper, der seine Vocals nicht wie es bei vielen anderen Psych-Rockern der Fall ist, hinter einem großen Hall versteckt und in den Hintergrund mischt. Jasper erinnert mich immer mal wieder sogar an David Eugene Edwards von WOVEN HAND, und das ist bekanntlich einer der charismatischsten Charakterköpfe, die ich im Business so kenne. Dies gesagt, spiele ich "Outside The Dream" gerne nochmal von vorne und wünsche mir, ich hätte das Ding als Vinyl.